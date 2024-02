escuchar

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley SB4 con el objetivo de disminuir el cruce ilegal de migrantes. La legislación, que entraría en vigor en marzo de este año, vuelve un delito estatal menor atravesar la frontera con México, al mismo tiempo que le da poder a los oficiales de detener a los infractores, quienes serían enviados de regreso a sus países de origen o a diversos centros el territorio americano, como una cárcel que se localiza en El Paso.

De acuerdo con la American Civil Liberties Union (ACLU), la SB4 permitiría a las autoridades locales y estatales arrestar y detener a personas que sospechen que han ingresado a Texas desde otro país sin autorización federal. Además, le daría autoridad a los jueces del estado para ordenar la deportación de una persona sin el debido proceso. Al respecto, la organización acusa que “no están capacitados en leyes de inmigración y no tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir”.

Migrantes esperan junto a una valla fronteriza bajo la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas para ingresar a El Paso, Texas Andres Leighton - FR171260 AP

No obstante, esta postura no la comparte el gobernador Abbott, que también ha sido claro en que se necesitan más medidas para frenar la inmigración ilegal, enfatizando que “Texas tiene derecho a defenderse”.

Así es la cárcel en El Paso a la que se enviaría a los migrantes con la ley SB4

El Centro de Detención del Condado en El Paso sería uno de los sitios a los que enviarían a los migrantes detenidos. De acuerdo con la Oficina del Sheriff, esta cárcel ha estado abierta y operativa desde 1983 y cuenta con una capacidad de alojamiento para 1000 reclusos.

La instalación tiene nueve plantas, tres de las cuales están destinadas a viviendas para mujeres. También alberga un tribunal de primera instancia de la cárcel, una sección de órdenes judiciales de la oficina del sheriff, un apartado del ministerio carcelario, una sección de fianza y reclusos bajo fianza, así como oficinas de enlace para la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y libertad condicional para adultos.

“Es un centro de máxima seguridad que tiene un concepto de diseño operativo para recibir personas no clasificadas, retener a personas condenadas y en prisión preventiva, y permitir el procesamiento, clasificación y liberación de personas en todo momento”, explican.

Las autoridades de la cárcel manifiestan su preocupación por Ley SB4

Al respecto, Ryan Urrutia, comandante adscrito a la división de patrulla de la Oficina del Alguacil de El Paso, Texas, comentó para Univision que la Ley SB4, posiblemente tendría un impacto en la comunidad de El Paso y en las cárceles de la ciudad. Asimismo, el funcionario manifestó su preocupación con respecto a la posibilidad de que la legislación tenga un efecto indeseado en las comunidades de migrantes legales.

“Esta ley podría causar un perfil racial, ya sabes, el hecho de que tengas cierta apariencia no significa que estés aquí ilegalmente. Es muy, muy confuso”, aseguró Urrutia para el medio. Agregó que El Paso es 80% hispano, por lo que la nueva ley podría causar confusión.

El gobierno de Texas ha enviado a más de 100 mil migrantes a las ciudades santuario Facebook Greg Abbott

Al respecto de las posibles detenciones, el funcionario de la Oficina del Alguacil de El Paso afirmó que no cuentan con la capacitación necesaria. “¿Cómo sabemos quién es quién? No tenemos el entrenamiento. La ley federal de inmigración es muy complicada y para nosotros decir que podemos simplificarlo con una ley estatal es difícil. No entiendo cómo vamos a poder hacerlo”, explicó Urrutia.

De acuerdo con Univision, por ser una cárcel transitoria, podrían encontrarse en ese mismo lugar personas inmigrantes y delincuentes comunes. “Si nuestros agentes se encuentran con migrantes, es posible que tengan que realizar arrestos”, señaló. En diciembre de 2023, el condado de El Paso y dos grupos de derechos de los inmigrantes demandaron a los funcionarios de Texas, en el tribunal federal de Austin, con el objetivo de impugnar la legislación.