Archivo.- Los candidatos presidenciales republicanos de izquierda a derecha: la ex embajadora de la ONU Nikki Haley; el gobernador de Florida Ron DeSantis y el empresario Vivek Ramaswamy, participan en un debate de las primarias presidenciales republicanas en el Adrienne Arsht Center for the Performing Art del condado de Miami-Dade (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Rebecca Blackwell - AP