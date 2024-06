La extraña pregunta que debe responder un inmigrante latino en EE.UU. que jamás habría enfrentado en su país

Escuchar

Un video viral, publicado por la cuenta “Comunidad Latina en USA”, revela una gran contradicción para los latinos que deciden emigrar a EE.UU. y probar suerte. Y la paradoja se genera por dos conceptos clave para la vida: el éxito y el fracaso.

Es que mientras que en Latinoamérica hay que dedicarse a explicar por qué se tuvo éxito en la vida, en EE.UU. sucede lo contrario, en todo caso la pregunta más difícil de abordar es “qué pasó que migraste en busca de un futuro mejor y aún no estás asentado”.

De acuerdo a la cuenta de Tik Tok del video viral, que se define como un “canal informativo de la comunidad latina en los Estados Unidos” y tiene 1.800.000 seguidores, Estados Unidos es un país que brinda muchas y buenas oportunidades a aquellos que se radican allí, por lo que en todo caso, lo extraño es no haber podido obtener ciertos logros como un auto o casa propia.

“A los que van a venir a este país, en Estados Unidos hay que explicar el fracaso. Si estás tres años acá y no accediste a una casita, a un autito en cuotas, te van a mirar con desconfianza. El Gobierno te mira con desconfianza porque te da todo para que puedas tener una vida digna”, arranca el video.

Luego, continúa: “Si en tres, cuatro años, todavía vives de prestado, tu casa es un tiradero y estás acá… algo estás haciendo mal”, reza el locutor del video con firmeza y acento latino.

“El resto del mundo jamás ha soñado”

“Acá los fracasos hay que explicarlos”, afirma y continúa: “En nuestros países de México para abajo es tan difícil todo que tenemos que explicar si nos va bien, hay que explicar el éxito. Y aquí en Estados Unidos somos tan prósperos, tan ricos que oramos con cosas que el resto del mundo jamás ha soñado con orar. Me consta que aquí hay gente que ora por un auto nuevo. Me consta que hay gente que su cadena de oración es para comprarse una casa o una casa más grande”.

Por último, el relato cierra: “Mientras que a esta misma hora el resto del mundo ora por arroz y frijoles”. El video, que cosechó gran cantidad de comentarios, tuvo opiniones encontradas. Por un lado, están los que adhieren a su narración, y por otro, los que creen que EE.UU. tampoco representa la meca soñada llena de oportunidades tal como dice.

Los latinos en Estados Unidos, a favor y en contra

“El gobierno no te da todo ¿de qué hablas? aquí todo cuesta demasiado”, sostiene el primer comentario que puede leerse. “Pero Los Ángeles CA es considerada como la ciudad de los sueños rotos”, asegura la segunda de las opiniones, algo frustrada con esa ciudad en particular.

El voto latino tendrá su proporción más alta en la historia de las elecciones estadounidenses (AP Foto/Seth Wenig)

Luego, pueden leerse algunos comentarios que coinciden con el video. “Así mismo estoy totalmente agradecido con este gran país por darme la oportunidad de salir adelante gracias a Dios” y alguno que trabaja remoto para el país y puede sostenerse gracias a eso: “Yo vivo fuera de Estados Unidos y sus empresas y negocios me permiten vivir porque en mi país no hay nada que me permita sobrevivir”.

Por último, están aquellos que marcan que si bien puede ser así en EE.UU., no en toda Latinoamérica la situación es dramática. Por ejemplo, en Chile o Perú aseguran que no es necesario migrar y dejar todo atrás para obtener un buen pasar. “En Chile no es tan difícil tener un auto o una casa.. Al contrario todo se puede…”, marcó uno de los comentarios, y otro sostiene: “Gracias a Dios, k en m pais Peru, tengo casa propia y un negocio, k no m da grandes lujos pero lo suficiente y d sobra”, cierra.

LA NACION