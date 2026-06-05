Astronautas evacuados brevemente de la EEI debido a reparaciones programadas

Los astronautas que trabajan en la Estación Espacial Internacional (EEI) se refugiaron brevemente este viernes en una cápsula acoplada mientras sus colegas rusos evaluaban la reparación programada de fugas en un módulo, informó la NASA

Cinco astronautas ingresaron brevemente a la nave espacial Dragon acoplada a la EEI como medida de precaución. La cápsula funciona como una especie de bote salvavidas en caso de que sea necesaria una evacuación

La NASA dio luz verde y los astronautas pudieron regresar a sus puestos

Un portavoz de la NASA dijo a la AFP que los cosmonautas de Roscosmos tomaron mediciones de las fugas y evaluaban los datos