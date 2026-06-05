Entre México y Hawái: la trayectoria de la tormenta tropical Amanda en el océano Pacífico

La tormenta tropical Amanda continúa su desplazamiento sobre aguas abiertas del océano Pacífico oriental. Aunque el sistema se encuentra lejos de zonas pobladas y muestra señales de debilitamiento gradual, su recorrido entre las costas de México y la región oceánica que conduce hacia Hawái lo mantiene como uno de los fenómenos más relevantes del momento en la cuenca.

Tormenta tropical Amanda: ubicación actual y estado del sistema

De acuerdo con lo que publicó el Centro Nacional de Huracanes, Amanda estaba ubicada durante la mañana del 5 de junio cerca de los 13,3 grados de latitud norte y 133,7 grados de longitud oeste. El ciclón se mueve hacia el oeste a aproximadamente 9 nudos, equivalentes a unas 10 millas por hora (17 km/h).

Satélite De La NOAA Sobre Los Sistemas Del Pacífico

La agencia meteorológica informó que el sistema conserva una circulación bien definida, aunque la estructura de la tormenta continúa afectada por vientos en altura provenientes del sudeste.

Según el último análisis del NHC, Amanda mantiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (72 km/h). Las ráfagas alcanzan los 50 nudos, alrededor de 58 millas por hora (93 km/h) y la presión mínima central estimada es de 1004 milibares.

Los especialistas señalaron además que la actividad convectiva, es decir, la formación de tormentas eléctricas alrededor del centro del sistema, disminuyó durante las últimas horas. Aun así, se espera que pulsos periódicos de convección permitan que Amanda conserve temporalmente su clasificación como ciclón tropical.

La trayectoria prevista de Amanda entre México y Hawái

La actual trayectoria de Amanda la mantiene muy alejada de tierra firme. El sistema se encuentra al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California y avanza sobre una extensa zona oceánica del Pacífico.

Según el pronóstico oficial difundido por el Centro Nacional de Huracanes, el ciclón seguirá desplazándose inicialmente hacia el oeste antes de realizar un giro gradual hacia el suroeste durante el fin de semana.

Los informes meteorológicos señalan que el centro de circulación de Amanda se encuentra físicamente desplazado de sus áreas de tormenta y nubosidad debido al impacto de vientos en altura NHC

Las posiciones previstas para los próximos días muestran una evolución constante mar adentro:

5 de junio: cerca de 13,3°N y 133,7°W.

6 de junio: cerca de 12,8°N y 134,9°W.

7 de junio: cerca de 11,8°N y 135,8°W.

8 de junio: cerca de 11,1°N y 137,2°W.

10 de junio: cerca de 10,6°N y 140,6°W.

Este desplazamiento la lleva progresivamente hacia el Pacífico central, en dirección general a las aguas que se encuentran al este de Hawái, aunque sin representar una amenaza directa para el archipiélago según los pronósticos actuales.

Temporada de huracanes: otros sistemas activos en el Pacífico oriental

La actividad meteorológica no se limita a Amanda. El Centro Nacional de Huracanes también monitorea otra zona de baja presión frente a las costas de Centroamérica. Este sistema genera áreas desorganizadas de lluvias y tormentas sobre aguas del Pacífico.

Los especialistas prevén que el fenómeno mantendrá su estatus de tormenta tropical de forma limitada, con una degradación formal a remanente postropical durante el transcurso del domingo NHC

Las condiciones ambientales podrían permitir la formación de una depresión tropical durante el fin de semana o a comienzos de la próxima semana, siempre que la perturbación permanezca sobre el mar. Actualmente presenta una probabilidad baja del 30% de desarrollo en las próximas 48 horas y una probabilidad media del 60% dentro de los próximos siete días.

Independientemente de su evolución, los especialistas advierten sobre la posibilidad de precipitaciones intensas en sectores de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, asociadas a la circulación monzónica predominante en la región.

Qué esperar de la trayectoria de Amanda en los próximos días

La evolución prevista muestra que la tormenta tropical Amanda seguirá alejándose de las costas de México mientras se desplaza sobre aguas abiertas del Pacífico en dirección general hacia el oeste y luego hacia el suroeste.

Durante ese recorrido perderá gradualmente intensidad debido a condiciones atmosféricas cada vez más desfavorables. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes coinciden en que Amanda mantendrá su condición de tormenta tropical durante un período limitado antes de degradarse a remanente postropical durante el domingo.