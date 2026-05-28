Ataque con misil de Irán a Kuwait es una "flagrante violación del cese el fuego" (Ejército de EE.UU.)

Un ataque con misil de Irán a Kuwait fue una "flagrante violación del cese el fuego", declaró el Ejército de Estados Unidos este jueves, en medio de una renovada ofensiva en el conflicto de Oriente Medio.

"Esta flagrante violación del cese el fuego por parte del régimen de Irán ocurrió horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran cinco ataques con drones como una clara amenaza en el estrecho de Ormuz y en sus cercanías", aseveró en un mensaje en X el Mando Central estadounidense.

Estados Unidos interceptó todos esos drones y evitó el lanzamiento de un sexto, añadió el Mando Central.