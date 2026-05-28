Google pagará US$135 millones a usuarios de Android: cómo asegurarse de recibir el dinero

En Estados Unidos, usuarios de teléfonos con sistema operativo Android impulsaron una demanda contra Google por presuntas transferencias de información realizadas sin autorización mientras los dispositivos utilizaban redes móviles. El caso Taylor v. Google LLC derivó en una propuesta de acuerdo judicial por 135 millones de dólares que aún espera la aprobación final de la Corte de Distrito Norte de California, División San José.

Qué usuarios de Android pueden reclamar parte de los US$135 millones de Google

Según el aviso oficial, el convenio alcanza a personas físicas en EE.UU. que hayan utilizado dispositivos con sistema operativo Android y un plan de datos celulares entre el 12 de noviembre de 2017 y la fecha en que el convenio reciba aprobación definitiva.

Usuarios de Android pueden recibir parte del dinero del acuerdo de Google, si finalmente recibe la aprobación Magnific

La medida excluye a quienes integran el caso Csupo v. Google LLC, un litigio similar relacionado con residentes de California que se tramita en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara.

La demanda contra Google apunta al uso de datos móviles

Los demandantes Joseph Taylor, Mick Cleary y Jennifer Nelson sostuvieron que Android transfería distintos tipos de información hacia Google sin autorización de los usuarios y consumía datos móviles. El documento judicial indicó que esas operaciones habrían ocurrido en segundo plano, incluso cuando los teléfonos permanecían inactivos, sin uso y con todas las aplicaciones cerradas.

Los demandantes sostienen que Android realizaba transferencias incluso con los teléfonos inactivos Magnific

La empresa rechazó las acusaciones y afirmó que no hizo nada incorrecto. La Corte todavía no emitió una decisión sobre las alegaciones planteadas en la causa.

Qué contempla la propuesta judicial contra Google

El entendimiento establece que Google aportaría US$135 millones a un fondo destinado a los integrantes elegibles del reclamo. Ese dinero también cubriría costos administrativos, gastos judiciales, honorarios legales, impuestos y compensaciones para los representantes del caso.

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Además, la empresa actualizaría los términos de servicio de Google Play, una página del Centro de Ayuda y las pantallas de configuración que aparecen durante la activación de dispositivos Android.

Esas modificaciones informarían las prácticas discutidas en la demanda y solicitarían consentimiento a los usuarios. El convenio también prevé la desactivación de una configuración relacionada en dispositivos Android.

Cuánto dinero recibiría cada usuario de Android afectado por el envío de datos a Google

Todavía no existe un monto individual definido para cada participante de la demanda. El administrador del acuerdo calcula que existen aproximadamente 100 millones de personas alcanzadas e intentará distribuir el fondo de manera equitativa.

El texto también indica que, si quedan fondos remanentes después de los desembolsos iniciales y resulta económicamente viable, el dinero restante se redistribuiría entre quienes ya hayan cobrado, con un límite de US$100 por integrante.

Cómo recibir el dinero del acuerdo de Google

Las personas admisibles pueden seleccionar un método de pago mediante el formulario disponible en el sitio FederalCellularClassAction.com. Cada integrante solo puede enviar un reclamo, incluso si utilizó varias direcciones de correo electrónico vinculadas durante el período contemplado.

Si una persona no elige un método de cobro, el sistema igualmente intentará enviar el dinero. Sin embargo, el aviso judicial advierte que esos intentos podrían no concretarse exitosamente.

El plazo para excluirse del acuerdo o presentar objeciones vence el 29 de mayo. La audiencia de aprobación final fue programada para el 23 de junio a las 10 hs (horario del Pacífico). Los pagos solo se emitirían después del veredicto favorable definitivo de la Corte y de la resolución de posibles apelaciones.