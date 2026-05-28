¿Se adelanta la temporada de huracanes en el Atlántico? Lo que dicen los pronósticos en Florida para junio 2026

En la antesala del comienzo de la temporada de huracanes en el Atlántico 2026, una extensa franja del sur de Estados Unidos, con Florida como uno de los ejes principales, enfrentará este jueves nuevas lluvias intensas y tormentas eléctricas, mientras el noroeste presentará fenómenos severos con ráfagas destructivas, granizo y riesgo aislado de tornados. Sin embargo, el NHC descartó ciclones en junio.

Lluvias en Florida antes del inicio oficial: qué advierte el NWS sobre la temporada de huracanes

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que una masa de aire cálida, húmeda e inestable alimentará más lluvias y tormentas desde las llanuras del sur hasta el sudeste y parte del Atlántico medio durante los próximos días.

Satélite De La NOAA Hoy

Aunque el riesgo de inundaciones repentinas será menor que el registrado a comienzos de la semana, el NWS mantendrá vigente un nivel marginal de lluvias excesivas desde el este de Texas hasta la costa central del Golfo de México debido a que los suelos seguirán saturados por las precipitaciones acumuladas en días anteriores.

La situación más delicada se concentrará hacia el sudeste. De acuerdo con FOX Weather, más de 50 millones de personas permanecerán bajo amenaza de inundaciones repentinas desde este jueves hasta la mañana del viernes. El corredor afectado abarcará amplias áreas del sudeste, entre ellas, el sur de Florida.

Aunque una oleada de humedad tropical alimenta las tormentas en Florida y el sur de Estados Unidos apenas unos días antes del inicio de la temporada de huracanes del Atlántico, aún no se espera la formación de una tormenta de gran escala en los primeros días de junio.

Miami y Fort Lauderdale bajo riesgo de inundaciones por humedad tropical

Para este jueves, el riesgo de inundaciones se desplazará hacia el este. FOX Weather señaló que la amenaza abarcará desde el este de Kansas hasta sectores de la costa del Golfo y llegará incluso a las costas atlánticas de Georgia y Carolina del Sur.

La previsión apunta a tormentas desarrollándose durante toda la jornada, alimentadas por elevados niveles de humedad tropical. Los meteorólogos estiman acumulados de lluvia superiores a dos pulgadas (cinco centímetros) y tres pulgadas (7,6 centímetros) sobre zonas costeras de las Carolinas y Georgia entre el viernes y el fin de semana.

Aunque el riesgo bajó respecto a los primeros días de la semana, los suelos saturados desde Texas hasta el Golfo de México elevan la probabilidad de inundaciones repentinas NWS

En el sur de Florida, ciudades como Miami y Fort Lauderdale también quedarán incluidas dentro del área bajo amenaza de inundaciones repentinas.

Tormentas severas en Oregon y Washington: el aviso del SPC por viento, granizo y tornados

El oeste de Estados Unidos continuará influenciado por un profundo sistema de baja presión ubicado sobre California y la Gran Cuenca. El NWS explicó que este fenómeno sostendrá un patrón atmosférico inestable con lluvias y tormentas desde el norte y centro del Estado Dorado hasta el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del norte.

El panorama más complejo aparecerá sobre sectores del noroeste del Pacífico. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un nivel dos de cinco de riesgo de tormentas severas para regiones del norte de Oregon y el centro-sur de Washington.

Según el organismo, las tormentas comenzarán a desarrollarse hacia el mediodía en el sur de Oregon y se expandirán durante la tarde hacia gran parte del estado. Posteriormente, las células podrían organizarse en líneas de tormentas capaces de avanzar hacia el sur de Washington durante la noche.

El Centro de Predicción de Tormentas activó un nivel de riesgo dos de cinco para el norte de Oregón y el centro-sur de Washington SPC

El SPC advirtió que el ambiente atmosférico favorecerá:

Ráfagas de viento severas.

Caída de granizo grande.

Riesgo aislado de tornados.

Tormentas eléctricas organizadas en líneas extensas.

Calor anómalo y aire frío: el contraste térmico que divide a Estados Unidos

El NWS informó que una configuración atmosférica de bloqueo mantendrá temperaturas extremadamente elevadas sobre las Montañas Rocosas del norte, las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste.

Las máximas se ubicarán entre los 80°F (26,6°C) y 90°F (32,2°C), valores que estarán entre 25°F y 35°F por encima de los promedios habituales para finales de mayo.

En sectores del este de Montana y el oeste de Dakota del Norte, algunas localidades incluso podrían acercarse a los 100°F (37,7°C).

El panorama será completamente distinto en el oeste. Bajo la influencia de la baja presión instalada sobre California y la Gran Cuenca, las temperaturas quedarán limitadas mayormente a registros entre 50°F (10°C) y 60°F (15,5°C), especialmente fuera de las áreas desérticas del sudoeste.

En el resto del país norteamericano, desde el centro-sur hasta la costa este, predominarán valores más cercanos a lo habitual para esta época, con máximas mayormente entre los 70°F (21,1°C) y 80°F (26,6°C).