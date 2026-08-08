Atlas, Pachuca, Pumas y Vancouver quedan al borde de la eliminación en la Leagues Cup

Los mexicanos Atlas, Pachuca, Pumas y el canadiense Vancouver quedaron este viernes al borde de la eliminación en la Leagues Cup 2026 al sufrir sus segundas derrotas en el torneo, ante Charlotte FC, Columbus Crew, FC Cincinnati y Juárez, respectivamente.

Tras cuatro días de competencia entre las dos ligas norteamericanas, la MLS lleva 14 triunfos por nueve victorias de la Liga MX.

Desde que el argentino Hernán Crespo asumió la dirección técnica del Atlas, el equipo de Guadalajara ha sufrido tres derrotas: una en la liga local y estas dos de la Leagues Cup, en la que marcha sin puntos. Por su lado, el Charlotte llegó a seis unidades.

En el estadio Bank of America, en Charlotte, los Zorros de Crespo cayeron 2-0 ante el Charlotte.

"Mi serenidad es absoluta, sabiendo que a medida de que pase el tiempo y tengamos la posibilidad de entrenar, el equipo va a jugar bien. ¿Cuánto va a tardar? No sé", dijo el entrenador argentino.

"Mientras tanto hay que tener serenidad y paciencia, intentando jugar a algo que nos gusta y que por momentos lo hacemos, tratando de evitar los errores no forzados que nos están costando muy caro", añadió.

El israelí Liel Abada adelantó 1-0 al equipo estadounidense al minuto 78 con un remate dentro del área chica.

El inglés Tyger Smalls (90'+5) sentenció el 2-0 al culminar un contragolpe ya sin arquero.

-Crew y Cincinnati también golpean-

El Pachuca, por su parte, perdió 2-1 con el Columbus Crew en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, en Columbus.

Con su segundo triunfo, la escuadra de la MLS llegó a seis puntos y los Tuzos siguen sin unidades.

El español Brais Méndez (19') marcó el 1-0 para el Crew con un remate de tijera al filo del área chica y el 2-0 fue obra del húngaro Daniel Gazdag (45+3') con un cabezazo a bocajarro.

Los Tuzos descontaron por medio del neerlandés Oussama Idrissi (72'), pero dos minutos después sufrieron la expulsión del defensa argentino Sergio Barreto y no pudieron evitar la derrota que los deja virtualmente fuera de carrera.

También los Pumas acumularon su segunda derrota y quedaron en el fondo de la tabla mexicana al caer 2-0 ante el Cincinnati en el estadio TQL con goles en los agregados de cada tiempo.

"El partido fue muy igualado y por momentos nosotros tuvimos el control", dijo el argentino Esteban Solari, entrenador de los Pumas.

"Nosotros generamos nueve situaciones de gol, ellos seis, y terminaron haciendo dos goles, y nosotros no pudimos embocar", resumió.

Con disparos de zurda, el checo Pavel Bucha (45'+3) y el francés Kenji Mboma Dem (90'+1) marcaron los goles del Cincinnati, que llegó a seis unidades.

- Tigres, otra vez en penales -

La racha de tres derrotas consecutivas de los equipos mexicanos se rompió en el cuarto turno con la victoria de los Tigres por 4-2 en penales tras igualar sin goles en 90 minutos con el Minnesota United en el estadio Allianz Field.

En las tandas de penales, los felinos mexicanos fallaron un cobro. La escuadra estadounidense tuvo dos yerros.

Los Tigres han ganado sus dos partidos de esta Leagues Cup en penales y llevan cuatro puntos. El conjunto estadounidense consiguió su primera unidad.

Mientras en la liga mexicana los Bravos de Juárez se encuentran en el fondo de la clasificación, en la Leagues Cup llegaron son líderes 6 puntos en la tabla de la Liga MX al vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps viniendo de atrás en el estadio BC Place.

Jeevan Madwal (12') marcó el gol del equipo canadiense, que quedó sin puntos.

Ettson Ayón (34'), el colombiano Óscar Estupiñán (74') y el portugués Ricardinho (90'+6) le dieron la victoria a la escuadra mexicana.