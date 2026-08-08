El fin de un beneficio clave de Medicare: la decisión de Trump que subiría el precio de los medicamentos en 2027

Millones de adultos mayores bajo la cobertura de medicamentos de Medicare enfrentarán costos mensuales más altos a partir del año 2027. Esto se debe a que el gobierno de Donald Trump puso fin a un programa de subsidios temporales que ayudó a compensar las primas durante los últimos dos años.

El beneficio de Medicare que se termina en 2027 por orden de Trump

El gobierno federal finalizó el programa de apoyo económico para la cobertura de fármacos del Medicare Parte D. Esta iniciativa protegía a millones de ciudadanos frente a las cambios de precios en sus recetas médicas.

Trump eliminó un beneficio que había implementado el expresidente Joe Biden en 2024 Alex Brandon - AP

De acuerdo con Associated Press, el gobierno de Joe Biden había implementado este beneficio en 2024. El propósito central de la medida era reducir los gastos de los pacientes ante los efectos de la inflación.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) anunciaron el cierre definitivo de esta ayuda financiera en una publicación oficial. La medida impacta de forma directa a una población de aproximadamente 25 millones de estadounidenses con planes de la Parte D.

Las autoridades sanitarias comunicarán las nuevas tarifas oficiales a los ciudadanos durante el próximo otoño.

Medicare: el impacto de la eliminación de subsidios en las primas mensuales

La rescisión del programa de subsidios elimina el alivio económico que frenaba el aumento de las primas de seguros. Los subsidios redujeron la cuota promedio en 16 dólares mensuales durante lo que va de 2026.

El administrador de los CMS, el doctor Mehmet Oz, justificó la decisión al considerarla una medida de ahorro fiscal necesaria. Según Associated Press, sostuvo que el fin del programa evita el desvío de miles de millones de dólares hacia las compañías de seguros privadas.

Mehmet Oz aseguró que las primas subirán menos de US$10 para la mayoría de los beneficiarios Captura de pantalla de X @DrOzCMS

La agencia federal estima que el mantenimiento de este beneficio costó cerca de US$3600 millones durante 2026. En ese marco, el gobierno prioriza la reducción del gasto público.

A pesar de esta postura, Mehmet Oz afirmó en su cuenta de X que la mayoría de los beneficiarios experimentará un incremento menor a los US$10 mensuales. El funcionario incluso asegura que algunos ciudadanos podrían ver una disminución en sus primas tras el ajuste presupuestario.

Sin embargo, de acuerdo con la agencia, expertos en política de salud advierten que cualquier alza afecta el presupuesto familiar de los jubilados. La suma de pequeños incrementos en servicios básicos dificulta la estabilidad de los hogares con menos recursos económicos.

Los planes de Medicare Parte D varían según la región geográfica y las necesidades específicas de cada paciente. Los consumidores deben comparar las opciones disponibles para encontrar la cobertura más económica en su área de residencia.

Repercusiones tras la eliminación de subsidios de Medicare

La oposición demócrata criticó la medida y la calificó como un ataque directo a la asequibilidad de la salud pública. Según Associated Press, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, consideró que se trata de un hecho “despiadado, cruel y completamente por decisión propia”.

Por su parte, la American Association of Retired Persons lamentó la posible pérdida de asequibilidad en la cobertura de la Parte D tras este anuncio oficial. Sus portavoces defendieron el ahorro que generan las negociaciones directas de precios con las empresas farmacéuticas.

Los cambios más recientes aplicados por Medicare en EE.UU.

A pesar de la eliminación del subsidio, el límite de gastos de bolsillo permanece vigente para todos los planes de seguro. El tope de gasto anual para 2026 se situó en US$2100 y subirá a US$2400 en 2027.

Esta protección garantiza que los adultos mayores no superen un monto máximo de pago por sus medicinas recetadas anualmente. El gobierno federal también mantiene programas de negociación de precios para los fármacos más costosos del mercado actual.