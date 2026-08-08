Director del FBI, sobre alianzas con China y Rusia: “Si podemos lograr victorias para EE.UU., debemos participar”

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, defendió una nueva etapa de cooperación con agencias internacionales, incluso con China y Rusia. El funcionario sostuvo que estos vínculos permiten actuar contra delitos transnacionales y que Washington debe involucrarse cuando el trabajo produce resultados favorables para EE.UU.

FBI, China y Rusia: cómo funcionan los nuevos grupos de cooperación

Según informó Reuters, Patel describió los acuerdos como relaciones “nuevas y dinámicas”. El jefe de la agencia reconoció el carácter adversario de ambos gobiernos, pero defendió una cooperación selectiva: “No van a detenerse, pero si podemos lograr victorias para Estados Unidos, entonces debemos participar”.

El director del FBI Kash Patel promueve la cooperación en inteligencia entre EE.UU., China y Rusia (AP foto/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin - AP

El esquema incluye intercambios de personal, visitas de funcionarios chinos a instalaciones federales y viajes de agentes estadounidenses a China. Las partes también comparten información sobre casos concretos y ejecutan operativos conjuntos bajo grupos de trabajo internos.

Patel afirmó que la coordinación se limita a cuatro áreas: fraude cibernético, delitos violentos contra menores, lucha contra los narcóticos y búsqueda de prófugos. El funcionario sostuvo que los intercambios tienen un alcance reducido y exigen reciprocidad.

Operación Sand Dollar: arrestos y decomisos contra las estafas cibernéticas

La cooperación con Pekín ya derivó en redadas y arrestos. En mayo, el FBI, el Ministerio de Seguridad Pública de China y la Policía de Dubái ejecutaron la Operación Sand Dollar contra un centro de estafas cibernéticas.

Reuters informó que el procedimiento dejó 300 arrestos, la incautación de 300 millones de dólares y la liberación de miles de trabajadores sometidos a redes de trata. Estas estafas que operan desde el exterior tenían como objetivo a víctimas estadounidenses.

Los grupos de trabajo se concentran en narcóticos, fraude cibernético, delitos contra menores y búsqueda de prófugos (AP Photo/Damian Dovarganes) Damian Dovarganes - AP

En una columna de opinión publicada por Fox News, Patel ofreció cifras diferentes sobre ese operativo. El funcionario mencionó nueve centros atacados, 311 detenciones y miles de dispositivos incautados. También estimó que el cierre evitó pérdidas anuales por US$54 millones.

El jefe del FBI señaló que la agencia abrió más de 30 investigaciones vinculadas con centros de estafas. También afirmó que las autoridades persiguieron o restringieron activos por más de US$15.000 millones, impulsaron cientos de arrestos y suspendieron más de 7500 terminales utilizadas por esas estructuras.

FBI y China: cómo son los intercambios mensuales de agentes

De acuerdo con Patel, China envía cada mes funcionarios de nivel operativo a EE.UU. Al mes siguiente, agentes federales estadounidenses viajan al territorio chino.

El director aseguró que ambos equipos mantienen contacto diario, una frecuencia que calificó como inédita. La cooperación se profundizó después de los contactos entre Donald Trump y Xi Jinping. Patel, por su parte, viajó a China en noviembre de 2025 y nuevamente en julio de 2026.

Las autoridades también coordinaron acciones contra redes de fraude y ciberdelito, empresas farmacéuticas chinas y precursores químicos del fentanilo. Un memorando interno citado por Reuters atribuyó a esa cooperación nueve arrestos, el cierre de dos plantas químicas y tres sitios web, además de la incautación de sustancias cuyo destino probable era Estados Unidos.

Las críticas por los riesgos de contrainteligencia

Los acuerdos generaron preocupación dentro de la comunidad de contrainteligencia. Exfuncionarios del FBI advirtieron que representantes chinos o rusos podrían aprovechar el acceso a instalaciones, empleados y contratistas del gobierno estadounidense.

Patel respondió que la agencia identifica y examina a cada visitante extranjero. También afirmó que el FBI aplica medidas de contrainteligencia durante esas visitas y restringe los intercambios a los delitos incluidos en los cuatro grupos de trabajo.

El director aclaró que los nuevos socios no reemplazarán a la alianza de inteligencia Five Eyes, integrada por EE.UU., Canadá, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. Patel la definió como la relación de inteligencia más importante para Washington.

La colaboración con Rusia permanece menos desarrollada. Sobre esto, Patel dijo que el FBI mantuvo meses de trabajo reservado contra redes criminales violentas. Funcionarios de la agencia situaron una posible visita al territorio ruso en octubre, aunque el plan todavía tenía carácter tentativo.