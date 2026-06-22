Atrasada la apertura de puertas del estadio de Filadelfia ante previsión de tormenta antes del Francia-Irak

La apertura de puertas del estadio de Filadelfia, donde Francia e Irak tienen previsto enfrentarse este lunes, fue atrasada a un horario aún por determinar debido a una tormenta inminente, informaron fuentes cercanas de la FIFA tres horas antes del inicio de ese partido correspondiente a la primera fase del Mundial-2026.

"Se acerca una fuerte tormenta. Abandonen las gradas y busquen refugio en el estadio", se podía leer, por otra parte, en la pantalla gigante del recinto, mientras un mensaje similar era anunciado por el locutor y fuertes aguaceros ya caían sobre la ciudad del este de Estados Unidos.

Según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 km.

El pronóstico meteorológico anuncia una tormenta para el inicio del partido Francia-Irak a las 17:00, hora local (21:00 GMT).

Luego de vencer a Senegal (3-1) en su debut, los Bleus pueden sellar su boleto para los 16avos de final en caso de triunfo frente a los Leones de Mesopotamia.