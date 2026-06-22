Cómo identificar si tu camiseta del Mundial es falsa: la CBP decomisó miles en Miami

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) intensificó sus controles en Miami tras detectar un flujo masivo de camisetas falsificadas del Mundial 2026. En ese marco, expertos revelaron los consejos para identificar si una prenda es auténtica o no y evitar un problema en la frontera.

Camisetas del Mundial 2026: diferencias entre versión jugador y aficionado

Es importante diferenciar entre las versiones originales de la marca y el producto pirata que no cuenta con respaldo oficial para evitar la compra de artículos falsificados. De acuerdo con un informe de Noticias Telemundo, las marcas oficiales producen dos tipos de camisetas originales: la versión de jugador y la de aficionado.

La versión para el deportista profesional cuenta con logos sublimados para optimizar el peso de la prenda. Su diseño es ajustado al cuerpo y su precio comercial promedio alcanza los 150 dólares. Esta variante prioriza la ligereza y el rendimiento técnico en el campo.

Por otro lado, la versión para el fanático, a menudo denominada réplica, utiliza logos bordados. Este modelo oficial tiene un costo menor, cercano a los US$100. Ambos productos pertenecen a la marca legítima, a diferencia de los artículos falsificados que perjudican a la industria.

En caso de que una prenda no tenga esas especificaciones y su precio sea significativamente menor a los US$100, es muy probable que se trate de un producto falsificado.

En ese marco, el experto Sebastián Cobos, dueño de “Mad About Soccer”, sostuvo que esta distinción existe formalmente desde 2010. Los productos piratas no forman parte del catálogo oficial de la marca y comprarlos impulsa un ciclo de ilegalidad con consecuencias directas sobre la economía formal.

CBP en Miami: más de 16 mil camisetas Nike falsas incautadas

Agentes de la CBP ejecutaron una serie de incautaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami el 17 de junio de 2026. En esa fecha, según un comunicado, los efectivos retuvieron 8400 camisetas falsas de Nike procedentes de China con destino a Brasil.

El valor comercial de esta mercadería en Estados Unidos suma US$252 mil, aunque su precio de venta sugerido asciende a US$840 mil. Esta acción se sumó a un operativo previo realizado el 8 de junio de 2026.

Una de las camisetas falsificadas incautadas por la CBP en Miami CBP

En aquella intervención, las autoridades confiscaron otras 7857 camisetas adicionales también de la marca Nike con un valor de US$412 mil. Ambos envíos provenían del mismo remitente y se dirigían al mismo destinatario, lo que confirmó un patrón de comercio ilícito.

Estas incautaciones se realizaron en el marco de la Operación Especial de Comercio Copa del Mundo, que utiliza inteligencia avanzada para rastrear estos cargamentos y ya suma 1400 incautaciones totales relacionadas con el certamen. Los agentes monitorean destinatarios específicos que aceptan mercancía con infracciones de propiedad intelectual.

Cómo comprar camisetas oficiales del Mundial 2026 y evitar falsificaciones

En su comunicado oficial, la CBP alertó sobre peligros potenciales de comprar ropa, juguetes, cosméticos y aparatos electrónicos inseguros. De acuerdo con la agencia, estas mercancías no suelen tener los estándares mínimos de seguridad requeridos para los consumidores.

La CBP lleva a cabo un operativo especial para identificar y sustraer camisetas falsificadas durante el Mundial 2026 Fotomontaje generado con IA (CBP)

En esa línea, la autoridad recomendó comprar siempre en fuentes en línea de buena reputación. El 90% de los decomisos ocurren en el correo internacional y servicios de mensajería urgente. Estas vías esconden paquetes pequeños que camuflan el tráfico de artículos prohibidos.