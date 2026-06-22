Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este lunes 22 de junio

La actividad del Mundial 2026 continúa este lunes 22 de junio con cuatro partidos que pueden empezar a definir el rumbo de los grupos I y J. Uno de los principales duelos de la jornada será el de Argentina vs. Austria, en Dallas. Además, habrá otros enfrentamientos como Francia vs. Irak, Noruega vs. Senegal, y el cierre de la fecha con Jordania vs. Argelia.

Argentina vs. Austria: hora en EE.UU. y sede del partido por el Mundial 2026

El partido más destacado de la jornada será el que protagonizarán Argentina y Austria por el Grupo J. El encuentro se disputará en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas, con el arbitraje de Amin Mohamed Omar.

El banderazo argentino en Dallas

Los horarios para Estados Unidos son:

Hora del Este (ET): 13 hs.

Hora Central (CT): 12 hs.

Hora de la Montaña (MT): 11 hs.

Hora del Pacífico (PT): 10 hs.

El encuentro enfrenta a dos selecciones que comenzaron el torneo con una victoria y llegan igualadas en la cima del Grupo J. Argentina debutó con un triunfo por 3-0 y lidera la zona por diferencia de gol, mientras que Austria también sumó tres puntos tras imponerse por 3-1.

Este partido puede ser determinante para la clasificación a la siguiente ronda, ya que un triunfo dejaría a cualquiera de los dos equipos en una posición muy favorable antes de la última fecha.

Partidos de hoy en el Mundial 2026 y horarios en EE.UU. del 22 de junio

La programación completa del lunes incluye cuatro encuentros repartidos en distintas ciudades estadounidenses.

Agenda del Mundial 2026 y todos los partidos de hoy

Francia vs. Irak

Sede: Filadelfia

Estadio: Estadio Filadelfia

Hora del Este (ET): 17 hs.

Noruega vs. Senegal

Sede: Nueva Jersey

Estadio: Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Hora del Este (ET): 20 hs.

Jordania vs. Argelia

Sede: Área de la Bahía de San Francisco

Estadio: Estadio de la Bahía de San Francisco

Hora del Este (ET): 23 hs.

Francia buscará una nueva victoria en la Copa del Mundo, esta vez frente a Irak en Filadelfia Steve Luciano - AP

Grupo I del Mundial 2026: cómo llegan Francia, Noruega y Senegal

El Grupo I tendrá una jornada clave con dos partidos consecutivos. Por un lado, Francia intentará hacerse del primer puesto cuando enfrente a Irak en Filadelfia.

Los franceses comenzaron su participación con una victoria y acumulan tres puntos, producto de un triunfo por 3-1 en la primera fecha. Ese resultado les permitió ubicarse en la segunda posición del grupo, con una diferencia de gol positiva de dos tantos.

Del otro lado aparece Irak, que necesita recuperarse después de una dura derrota inicial. El seleccionado asiático cayó por 4-1 en su debut y ocupa el último lugar de la clasificación. Más tarde será el turno de Noruega y Senegal en Nueva Jersey.

Los noruegos llegan como líderes del Grupo I tras ganar 4-1 en su estreno y acumulan una diferencia de gol de +3. Los africanos, en cambio, perdieron su primer partido por 3-1 y necesitan sumar para mantener intactas sus posibilidades de clasificación.

Noruega y Senegal se enfrentarán en Nueva Jersey por la fecha 2 de la Copa del Mundo Martin Meissner - AP

Grupo J del Mundial 2026: Jordania y Argelia, obligados a sumar

El Grupo J también tendrá una jornada decisiva. Argentina y Austria encabezan la clasificación con tres unidades cada uno, mientras que Jordania y Argelia todavía no pudieron sumar puntos.

Jordania y Argelia disputarán un encuentro que puede ser determinante para sus aspiraciones. Ambos equipos perdieron en la primera jornada y un nuevo tropiezo los dejaría muy comprometidos.

Lionel Messi celebra con sus compañeros tras la actuación de Argentina en el primer partido del Mundial 2026 Charlie Riedel - AP

La combinación de resultados de este lunes podría dejar prácticamente definidos a los candidatos a avanzar a la siguiente ronda o, por el contrario, mantener abierta la pelea hasta el cierre de la fase de grupos.