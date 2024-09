Aumento del alquiler en Oregon: cuánto será el máximo que los inquilinos deben pagar en 2025

Para el 30 de septiembre de cada año, la Oficina de Análisis Económico de Oregon es responsable de calcular y publicar el porcentaje máximo de aumento anual de alquiler permitido por la ley para el siguiente año calendario. En cumplimiento de la norma, la agencia ya informó que el incremento máximo anual para 2025 será del 10%.

Mediante un comunicado publicado en la web del Departamento de Servicios Administrativos de Oregon (DAS), se informó que el porcentaje máximo de aumento anual de alquiler permitido por la ley para 2025 se fijó en 10%. Ese monto será aplicable para unidades residenciales de alquiler de 15 años o más y será el único que se podrá realizar durante el año.

En lo que se refiere a las unidades menores a 15 años, no existen parámetros sobre los aumentos aplicables, que quedan a criterio de los propietarios.

En las unidades menores a 15 años no existen parámetros sobre los aumentos aplicables

El cálculo del incremento anunciado se realizó sobre la base de los parámetros establecidos por la normativa estatal que determina que la Oficina de Análisis Económico calcule el aumento como un 7% más el cambio promedio anual de 12 meses en el Índice de Precios al Consumidor o un 10%, lo que sea menor. Asimismo, la norma permite que se emita un solo aumento de alquiler dentro del año.

Según detallan desde Koin, desde que se implementó la ley, la tasa se ha mantenido en torno al 9% o 10%, excepto antes del 6 de julio de 2023, cuando se registró un aumento máximo del alquiler del 14,6%.

El anuncio ha generado preocupación entre los residentes de Oregon y captó la atención de los funcionarios locales. En una entrevista con Koin, la defensora de la vivienda, Kat Clark, señaló que “muchas personas aún enfrentan dificultades para obtener la aprobación de una vivienda. Además, los alquileres más altos no ayudarán, especialmente cuando la mayoría de las personas no recibe aumentos salariales del 10%”.

Numerosos residentes de Oregon deberán reorganizar sus finanzas para adaptarse Shutterstock

Frente a este panorama, como resguardos, la norma estatal establece que todos los aumentos se deben avisar con 90 días de anticipación. Además, como reaseguro adicional, si un propietario desaloja a un inquilino solo para aumentar el alquiler, tiene que pagarle al inquilino tres meses de alquiler más una compensación por cualquier dificultad.

Para el caso de este tipo de dificultades, el estado cuenta con una línea del Proyecto de Defensa de Desalojo del Centro Jurídico de Oregon donde se puede recibir asesoramiento (888) 585-9638 entre las 9 a.m. y la 1 p.m. También se puede enviar un correo electrónico a evictiondefense-oregonlawcenter.org.

Según el sitio web de bienes raíces Zillow, el alquiler promedio en Oregon es de más de US$1800 por mes en la actualidad, lo que ya genera muchas dificultades. Pensar en un incremento del 10% sobre esa cifra es dramático para algunos residentes.

Hay quienes deberán mudarse por la imposibilidad de afrontar los gastos

En una entrevista con el medio local, AJ Davis, quien paga 1200 dólares por un estudio, expresó que ya no puede afrontar las tarifas actuales. Explicó que, aunque podría pagar el alquiler, no le queda suficiente dinero para alimentarse adecuadamente y cuidar de sus dos mascotas, un gato y un perro. Ante esta situación, se muda a Seattle el próximo mes para vivir con su abuela, una decisión que describió como difícil pero necesaria. “No es algo que desee hacer”, comentó, “pero no tengo otra opción”.

En este contexto, la defensora de la vivienda mencionó que numerosos residentes de Oregon deberán reorganizar sus finanzas para adaptarse a estos nuevos desafíos, y concluyó que le resulta difícil hasta imaginar cómo podrán reunir el dinero necesario para efectuar un depósito de seguridad.

LA NACION