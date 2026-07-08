Aumento inesperado de las reservas de petróleo en EE.UU.

Las reservas comerciales de crudo registraron un aumento inesperado la semana pasada en EE.UU. debido, principalmente, a un descenso de las exportaciones, según datos oficiales publicados el miércoles.

Según el informe semanal de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA), las reservas comerciales aumentaron en unos 3 millones de barriles durante el periodo de siete días que finalizó el 3 de julio, lo que elevó el total a 411,4 millones de barriles.

El mercado esperaba una caída de unos 1,9 millones de barriles, según el consenso de expertos reunido por la agencia Bloomberg.

Este aumento, el primero desde finales de abril, se debe en parte a una caída del 18,6% de las exportaciones respecto a la semana anterior, hasta los 3,26 millones de barriles al día, la cantidad más baja desde principios de noviembre de 2025.

A ello se suma un aumento del 6,6% de las importaciones.

La producción estadounidense de crudo se ha acelerado ligeramente, pero la tasa de utilización de las refinerías, por su parte, ha disminuido a 95,8% frente al 96,6% del periodo anterior.

Las reservas estratégicas cayeron en 6,2 millones de barriles, extraídos con el fin de compensar las perturbaciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.