Sube la temperatura: se esperan tormentas, vientos dañinos y ola de calor en las próximas horas en EE.UU.

El tiempo en Estados Unidos se verá afectado este miércoles por una combinación de fenómenos que impactarán a distintas regiones. Mientras una amplia franja del centro y el este enfrentará el desarrollo de tormentas severas con potencial de vientos destructivos, granizo y algunos tornados, el calor intenso continuará sobre el sureste y parte del suroeste.

Tormentas severas en EE.UU. afectarán las Llanuras Centrales y el valle del Mississippi

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío que se extenderá desde el Alto Medio Oeste hasta las Grandes Llanuras avanzará lentamente hacia el sur y el este durante la jornada.

Satélite De La NOAA Hoy

A medida que el sistema progrese, favorecerá la formación de lluvias y tormentas eléctricas sobre el Valle Alto y Medio del Mississippi y las Llanuras Centrales.

La combinación de aire cálido, abundante humedad e inestabilidad atmosférica hará que muchas de estas tormentas alcancen intensidad severa. Entre los principales peligros previstos se encuentran ráfagas de viento capaces de provocar daños, caída de granizo de gran tamaño, abundante actividad eléctrica e incluso la formación aislada de tornados.

Inundaciones repentinas amenazan zonas urbanas del valle del Mississippi y las Llanuras Centrales

Según el NWS, las precipitaciones más intensas acompañarán a las tormentas que se desarrollarán entre el Alto Valle del Mississippi y las Llanuras Centrales. Debido a la persistencia de las lluvias, existe un Riesgo Leve (nivel dos de cuatro) de precipitaciones excesivas.

Las principales zonas vulnerables serán:

Sectores urbanos.

Caminos y rutas.

Arroyos pequeños.

Áreas bajas con drenaje deficiente.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que estos episodios podrán provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente donde varias tormentas descarguen sobre una misma región durante varias horas.

Calor extremo en el sureste y el suroeste de EE.UU. mantiene alertas activas

El NWS indicó que las condiciones cálidas y extremadamente húmedas persistirán sobre el sureste de Estados Unidos, donde las temperaturas superiores al promedio, la elevada humedad y las noches con poco descenso térmico incrementarán el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente para quienes no cuenten con refrigeración adecuada o permanezcan durante largos períodos al aire libre.

Al mismo tiempo, sectores de Arizona y el sur de California continuarán bajo advertencias por calor excesivo y avisos por temperaturas peligrosamente elevadas, ya que el ambiente permanecerá muy por encima de los valores habituales para esta época del año.

El SPC advierte por vientos dañinos, granizo y tornados aislados durante la tarde

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) ubicó bajo Riesgo Leve (nivel dos de cinco) a una extensa franja que abarcará partes de las Llanuras Centrales, el Valle del Missouri y el Alto Valle del Mississippi.

Los meteorólogos explicaron que un sistema de baja presión en niveles medios de la atmósfera favorecerá el fortalecimiento de las tormentas durante la tarde y la noche. El frente frío actuará como mecanismo principal para el desarrollo de núcleos convectivos que luego avanzarán hacia el este y sudeste.

El organismo también señaló que existe una probabilidad elevada de que el sur de Nebraska experimente una franja de vientos particularmente dañinos durante la noche si algunas líneas de tormentas logran organizarse y mantenerse activas.

Más hacia el noreste, en sectores del centro de Iowa y el sur de Wisconsin, también se desarrollarán tormentas intensas, aunque con una cobertura algo más dispersa.

El SPC emitió un Riesgo Leve por tormentas severas que abarca desde las Llanuras Centrales hasta el Valle del Missouri y el Alto Valle del Mississippi SPC

Altas Llanuras, Virginia y Carolina del Norte bajo riesgo de nuevas tormentas

El SPC informó que otra zona de vigilancia se ubicará sobre las Altas Llanuras del norte. En esa región, el desarrollo de una vaguada superficial sobre el este de Wyoming y el este de Montana favorecerá el nacimiento de tormentas durante la tarde.

Aunque el ascenso del aire será relativamente débil, la combinación entre humedad suficiente e inestabilidad permitirá la aparición de algunas tormentas con ráfagas severas aisladas.

Además, según Fox Weather, el patrón atmosférico inestable afectará durante varios días a los estados del Atlántico Medio y las Carolinas.

Las tormentas volverán a desarrollarse sobre Virginia y Carolina del Norte, apenas unos días después de que fuertes temporales alteraran los festejos por el 4 de julio. El principal riesgo seguirá siendo la presencia de ráfagas destructivas, aunque también aumentará la posibilidad de inundaciones repentinas.

La cadena meteorológica destacó que el SPC ya acumula más de 12.000 reportes de vientos dañinos registrados durante este año en los 48 estados continentales, una cifra considerablemente superior al promedio habitual para esta época del verano. La mayor parte de esos episodios ocurrió en el Medio Oeste y la costa este.

El patrón de tormentas también extenderá el riesgo de inundaciones hacia sectores del Valle de Tennessee, mientras que para el jueves se espera un nuevo episodio de tiempo severo que alcanzará ciudades como Filadelfia, Baltimore y Washington D.C.