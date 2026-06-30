Austria: la banda de un David Alaba que vive un desquite "mundial"

Oficialmente fuera del Real Madrid a partir del 1 de julio, David Alaba capitanea a una selección austriaca que desafía a España el jueves en Los Ángeles, un desquite "Mundial" para un futbolista cuya carrera se derrumbó por una grave lesión de rodilla en diciembre de 2023.

Prodigio del fútbol austriaco y figura en el Bayern Múnich durante una década, el jugador, que cumplió 34 años la semana pasada, no volvió a ser el mismo después de aquella rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el 17 de diciembre de 2023.

Lastrado por los problemas físicos, se va del Real Madrid, al que llegó en 2021, con 30 partidos en las dos últimas temporadas a la espera de concretar su nuevo destino.

Pero mientras, disfruta del presente. Nada menos que capitanear a su selección, con la que suma 116 partidos y 15 goles, en su regreso al Mundial desde su última participación en 1998.

"Tal vez sea lo único que me faltaba, por eso es tan especial", dijo Alaba, protagonista de una carrera repleta de títulos con sus dos clubes, antes de debutar en su primer Mundial.

Titular en los tres partidos de la fase de grupos -y sustituido para preservar su salud-, Alaba es el gran líder del técnico Ralf Rangnick, con el que se sentó en el banquillo como asistente hace dos años en la Eurocopa de Alemania al no poder jugar por lesión.

- Apogeo del "gegenpressing" -

El regreso al gran torneo de Austria ha estado acompañado de la primera clasificación para la segunda fase desde 1982. Eso sí, con la mayor de las intrigas.

En el tercer partido Austria estaba eliminada tras el gol del argelino Riyad Mahrez en el descuento. Entonces saltó al campo el gigante Sasa Kalajdzic y cabeceó un centro que bien vale un billete a dieciseisavos (3-3).

"No puedo creer lo que pasó en esos 90 o 120 segundos... Si Alfred Hitchcock hubiera escrito un drama así, probablemente lo habrían tachado de loco", dijo Rangnick, en la selección desde 2022 después de pasar un curso intentando enderezar el Manchester United.

El técnico alemán es considerado el padre del "gegenpressing", la presión asfixiante después de pérdida de balón, un concepto que popularizó Jurgen Klopp con el Liverpool.

Renacida en el último lustro al concluir una travesía por el desierto en este siglo XXI, Austria cuenta con un buen puñado de futbolistas que juegan al más alto nivel europeo.

Entre ellos el poderoso centrocampista del Borussia Dortmund Marcel Sabitzer, motor de la selección y con buen disparo de media distancia.

- Arnautovic, torre con experiencia -

También Konrad Laimer, del Bayern Múnich, un medio eléctrico, muy trabajador, perfecto para el estilo de juego de Rangnick, o el poderoso central del Tottenham Kevin Danso.

En la delantera un viejo conocido como Marko Arnautovic, de 37 años, ahora en el Estrella Roja de Belgrado tras dar muchas vueltas por el fútbol europeo, una torre con buena técnica que puede complicar las cosas a los centrales españoles Pau Cubarsí y Aymeric Laporte.

"Tenemos un equipo con un carácter muy especial que resulta muy necesario para ganar partidos y conseguir cosas importantes", avisaba Alaba en la previa del torneo.

Austria ya mostró en su notable actuación ante Argentina - 2-0 con un doblete de Lionel Messi -, que tiene mimbres para complicar la vida a cualquiera.

Y tras el milagro de Kansas City para clasificarse ante Argelia, será una amenaza seria para España en Los Ángeles.