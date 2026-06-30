Aliados de Donald Trump: quiénes son los tres jueces que votaron a favor de restringir la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre uno de los debates constitucionales más relevantes de los últimos años y rechazó el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento. La decisión mantuvo la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda y dejó sin efecto una orden ejecutiva que buscaba excluir de ese derecho a los hijos de personas que se encuentran en el país norteamericano de manera irregular o con un estatus migratorio temporal.

Corte Suprema: los tres jueces que defendieron la propuesta de Donald Trump

Según informó Associated Press, la sentencia fue aprobada por una mayoría del máximo tribunal que sostuvo la interpretación vigente desde hace más de un siglo sobre la ciudadanía por nacimiento. Del tribunal, compuesto por nueve jueves, seis votaron a favor y tres en contra.

Qué dice el último fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento (AP foto/Mariam Zuhaib) Mariam Zuhaib - AP

No obstante, tres integrantes del ala conservadora consideraron que las limitaciones promovidas por Donald Trump debían aplicarse. Los tres jueces que votaron a favor de la orden ejecutiva fueron:

Clarence Thomas

Samuel Alito

Neil Gorsuch

Estos magistrados quedaron en minoría frente a la decisión del resto del tribunal, que mantuvo el criterio según el cual toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, salvo excepciones muy limitadas establecidas desde hace décadas.

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