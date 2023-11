escuchar

No es un secreto que el costo de vida en Estados Unidos aumenta cada vez más, pese a que la Reserva Federal logró detener el histórico aumento de la inflación hace más de un año. Sin embargo, que el Índice de Precios al Consumidor sea considerablemente más bajo que el pico registrado en junio de 2022 no quiere decir que no pese en el bolsillo de los ciudadanos. Cada vez más estados se inclinan por remodelar el sistema educativo y permitir que las familias utilicen fondos públicos para cubrir el costo de la educación privada. Texas no se queda atrás.

Durante todo el año, el gobernador del estado, Greg Abbott, mantuvo la propuesta entre sus prioridades y no dejó de presionar e insistir, lo que condujo a que el proyecto se discutiera en cuatro sesiones especiales. A fines de la semana pasada, el Senado avanzó con el proyecto, conocido como Senate Bill 1, pocas horas después de aprobarlo en una audiencia de último minuto del comité, según consignó Texas Public Radio.

Por medio de este proyecto de ley, se desviarían fondos públicos hacia escuelas privadas mediante la creación de cuentas de ahorro para educación o Education Savings Accounts (ESA). Según consignaron algunos medios locales, Abbott pidió a los legisladores que discutan el documento en la próxima sesión para que sea aprobado antes de que finalice el año. Esta propuesta funciona de manera similar a un bono.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, insiste en la discusión y aprobación de una ley para otorgar vouchers escolares a los estudiantes para que los utilicen en instituciones privadas (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

De acuerdo con el proyecto de ley, los estudiantes actualmente matriculados en escuelas públicas y privadas, así como aquellos que se inscriben en el jardín de infantes por primera vez, calificarían para recibir 8000 dólares por año para usar en costos relacionados con la educación, incluida la matrícula de escuelas privadas, transporte, uniformes, libros de texto y tutores.

Asimismo, aquellos jóvenes que se educan en el hogar calificarían para recibir hasta 1000 dólares para pagar los costos relacionados con sus estudios.

Los vouchers escolares han sido una prioridad para el republicano Abbott desde que la Legislatura de Texas se reunió en enero, pero ha sido una batalla muy dura. Por su parte, el senador Brandon Creighton, republicano y autor del proyecto de ley, dijo a los periodistas que el Senado aprobó exactamente la misma medida el mes pasado durante la tercera sesión especial, pero no avanzó en la Cámara de Representantes.

Brandon Creighton es senador republicano por Texas y autor del proyecto de ley X/@CreightonForTX

Durante una conferencia de prensa, Creighton sostuvo que el Senado envió otras opciones a la Cámara de Representantes durante la última sesión de debate, pero todas fueron rechazadas.

Al igual que Texas, otros estados ya aprobaron leyes relativas a los vouchers escolares. Por ejemplo, en marzo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que permite a las familias utilizar cerca de 8000 dólares de fondos estatales para educación, generalmente asignados a escuelas públicas, y usarlos para instituciones privadas, escuelas religiosas o incluso educación en el hogar.

Además de Florida, el año pasado se aprobó una ley similar en Arizona, así como en Arkansas, Iowa y Utah, mientras que en Indiana y Oklahoma ya hay varios proyectos de ley en camino.

