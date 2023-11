escuchar

Hace poco más de un mes, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló sus planes para construir un nuevo tramo de muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que generó una oleada de críticas por haber prometido previamente que no se aumentaría la barrera física entre ambos países, como lo hicieron sus antecesores.

El nuevo muro de casi 32 kilómetros se ubicará en Texas, específicamente en el condado de Starr. Para lograr cumplir a tiempo con el proyecto, en fechas recientes, el gobierno federal ordenó dispensar 26 leyes federales que protegen el medioambiente y ciertas especies, lo que causó preocupación entre algunos sectores.

El gobierno de Texas instaló su propia valla para evitar el paso de migrantes en la localidad de Eagle Pass Eric Gay - AP

Además, la controversia aumentó cuando se dio a conocer el diseño de un “muro movible” que, en palabras del representante demócrata Henry Cuellar, para el portal Politico, es parecido a “una de esas cosas en las que, si quieren dirigir el tráfico, pueden moverla”, por lo que permitirá que los agentes federales se muevan alrededor de la cerca.

El nuevo muro propuesto será considerablemente más bajo que los paneles existentes, que están hechos de tubos de acero rellenos de concreto que miden entre cinco y nueve metros de altura; en cambio, estos serán postes de acero incrustados en bases de cemento de 1,2 metros de altura que se estrechan hacia la parte superior. Una muestra del diseño de esta nueva división fue captada por una fotoperiodista de Associated Press en un vecindario del sur Brownsville, Texas, cerca del río Grande.

Rodney Scott, exjefe de la Patrulla Fronteriza, admitió que las “vallas móviles” podrían servir como medida provisional de emergencia para bloquear el acceso a algunas zonas, pero expresó su descontento con la medida: “La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no solicitó este muro fronterizo degradado”; además, consideró que si no se colocan correctamente, podrían ser removidas con un vehículo suficientemente poderoso.

El nuevo muro detona la preocupación de los ecologistas

Varios defensores del medioambiente alzan la voz en contra del nuevo tipo de división que pretende construir Joe Biden y argumentan que el diseño plantea un mayor riesgo para las especies animales de la región, en comparación con el muro fronterizo del expresidente Donald Trump.

El nuevo muro sería más bajo que el existente (foto) pero causaría más estragos en las especies animales y el entorno Delcia Lopez - The Monitor

Laiken Jordahl, del Centro para la Diversidad Biológica, explicó que la barrera “bloqueará incluso a las especies más pequeñas de animales” pero las principales afectaciones serían para pumas, linces, jabalíes, coyotes, ciervos de cola blanca, armadillos, conejos y ardillas terrestres que habitan la zona; además, también se pone en riesgo la subsistencia de dos plantas en peligro de extinción y protegidas federalmente, la “Zapata bladderpod” y la “prostrate milkweed”.

El activista Scott Nicol, miembro de la organización Friends of the Wildlife Corridor, se dijo preocupado por las posibles consecuencias no deseadas en cuanto a las inundaciones: “Si el condado de Starr es golpeado por una gran tormenta de lluvia y el agua tiene que drenar hacia el río, estos muros, ya sea de postes o de barreras, van a bloquear el movimiento de esa agua y la van a represar”, advirtió el también residente del Valle del Río Grande.

¿Dónde estará el nuevo muro “movible”?

La región elegida por este proyecto, en el condado de Starr, se ubica entre las localidades de Zapata y McAllen, donde hay alrededor de 65.000 residentes en una extensión de 3108 kilómetros cuadrados, mismos que forman parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Lower Rio Grande Valley.

Ante las críticas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha defendido en varias ocasiones la necesidad de ejecutar la medida: “El Congreso asignó fondos para el año fiscal 2019 para la construcción de la barrera fronteriza en el Valle del Río Grande y el DHS está obligado a usar esos fondos para su propósito apropiado”.