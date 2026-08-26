Avanzan las deportaciones del ICE: el operativo masivo del DHS con más de 1300 migrantes detenidos en Virginia y Maryland

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 1328 personas entre el 1° y el 14 de agosto en Virginia y Maryland, dentro de una serie de redadas masivas para detener migrantes. La cifra corresponde a arrestos y no a deportaciones ya ejecutadas, aunque varios de los casos difundidos quedaron bajo custodia a la espera de procesos de expulsión.

ICE en Virginia y Maryland: cuántos de los 1.328 detenidos tenían cargos o condenas penales

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, la Operación Comunidad Segura - Washington, D.C. se extendió durante dos semanas y terminó con 1328 arrestos. El organismo precisó que casi 400 personas tenían condenas o cargos por delitos en EE.UU.

Solo 400 de los 1328 arrestados tenían condenas o cargos penales en EE.UU., según el DHS DHS

El número deja a más de 900 arrestados fuera de ese grupo. Por lo tanto, la mayoría de los detenidos no eran personas con condenas o cargos penales en territorio estadounidense.

Operación Comunidad Segura del ICE: dónde se realizaron los arrestos en Virginia y Maryland

El despliegue se concentró en los suburbios de Washington, D.C., dentro de Virginia y Maryland. Los agentes también realizaron acciones selectivas de control migratorio en otras zonas de ambos estados.

NBC Washington señaló que la cifra equivale a casi 100 arrestos por día durante la primera mitad de agosto. El DHS sostuvo que sus agentes concretaron las detenciones pese a las políticas de santuario vigentes en varios condados.

Según FOX 5 DC, el abogado de inmigración Carlos Jurado afirmó que las redadas masivas bajaron en cantidad durante los últimos meses, pero sostuvo que percibió un aumento de la violencia, la agresividad y la brutalidad en ciertos procedimientos.

Jurado representa a José Mejía Hernández, quien acusa a agentes del ICE de utilizar fuerza excesiva durante su detención. De acuerdo con FOX 5 DC, después de la redada, el hombre —que no enfrenta cargos penales— despertó en un hospital con moretones e hinchazón en el rostro.

El DHS difundió nueve nombres del total de personas arrestadas durante el despliegue de dos semanas DHS

El operativo de agosto siguió a otra acción denominada Operación Comunidad Segura en Atlanta. Esa intervención ocurrió en julio y terminó con más de 1200 arrestos en Georgia. El DHS presentó ambos despliegues como parte de la estrategia de arrestos del ICE asociada con los objetivos migratorios de la administración del presidente Donald Trump.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió la operación y vinculó los arrestos con la política de seguridad de la administración Trump. Por su parte, Patricia Hyde, directora adjunta interina de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE, sostuvo que los agentes buscaron localizar personas y avanzar con procesos de expulsión.

Quiénes son los detenidos que el DHS destacó tras el operativo del ICE en Virginia y Maryland

El DHS publicó los nombres de nueve personas entre los 1.328 arrestados. Uno de ellos es Eygner Wilfredo Huezo-Morán, un ciudadano salvadoreño con una orden de arresto por asesinato y uso de arma de fuego en la comisión de un homicidio en Richmond, Virginia.

Agentes del ICE y sheriffs federales arrestaron a Huezo-Morán en Chesterfield y lo entregaron a las autoridades locales para que enfrente cargos penales. El ICE emitió una orden de detención migratoria y prevé iniciar el proceso de deportación después del proceso penal.

Deportaciones masivas: ya el ICE comenzó a detener y expulsar a miles de migrantes que perdieron el TPS en agosto 2026

Otro caso es Actionel Pierre, ciudadano haitiano arrestado en el condado de Wicomico, Maryland. El DHS indicó que su historial incluye arrestos por intento de asesinato, dos cargos de agresión, posesión de un arma peligrosa con intención de causar lesiones y poner en peligro la vida de otras personas. Pierre quedó bajo custodia del ICE a la espera de su deportación.

Los arrestos del ICE en Maryland también incluyeron a Mauricio Antonio Barrera-Navidad, ciudadano salvadoreño que el DHS identificó como miembro de la MS-13. Su historial en El Salvador incluye robo, uso y posesión ilegal de armas de fuego, dos cargos de asociación ilícita con la pandilla y alteración del orden público.

En Virginia, los agentes arrestaron a Estrella Reyes-Funez, ciudadana hondureña con una condena por atropello y fuga y arrestos por amenazas de bomba o incendio, agresión a un familiar y violación de una orden de protección.

También detuvieron en Manassas a Germán Mejia-Baires, salvadoreño que el DHS identificó como miembro de la MS-13 y que registra condenas por conducir bajo los efectos del alcohol, conducir con la licencia suspendida y reingreso ilegal.

Entre los otros nombres difundidos aparecen Ángel Gabriel Ortiz-Hernández, Rowan Andrew Brown, Ronaldo Ronel Pérez-Pérez y Julio Héctor Carranza-Rojano. El DHS atribuyó a esos detenidos antecedentes o arrestos por delitos como agresión sexual, secuestro, robo de identidad, fraude, atropello y fuga y reingreso ilegal.