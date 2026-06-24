El ICE detuvo a un argentino en Maryland que había viajado a Disney World y dejó vencer su visa hace 10 años

Un ciudadano argentino fue detenido por agentes migratorios en Maryland luego de permanecer durante años en Estados Unidos con una visa vencida. El caso tomó relevancia después de que las autoridades federales informaran que el hombre había ingresado al país norteamericano junto a su familia con una visa de visitante, viajó a un parque temático y, posteriormente, se quedó en territorio estadounidense más allá del tiempo permitido.

ICE en Maryland: quién es Alejandro Saul Rico y por qué fue arrestado

Según un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), agentes federales arrestaron el 19 de junio a Alejandro Saul Rico, un ciudadano argentino que residía en Silver Spring, en el estado de Maryland.

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La detención se produjo en el marco de un operativo de control migratorio dirigido a personas con antecedentes penales. De acuerdo con el organismo, el hombre cuenta con un historial judicial y un arresto previo en Maryland.

El comunicado oficial indicó que Rico permanece bajo custodia del ICE mientras avanzan los procedimientos migratorios que podrían derivar en su expulsión de Estados Unidos.

Entrada por Miami y viaje a Disney: el recorrido migratorio de Rico

De acuerdo con la información proporcionada por el ICE, el propio detenido reconoció que él y su familia ingresaron a Estados Unidos a través de Miami, en el estado de Florida, con una visa de visitante.

Tras llegar al país norteamericano, realizaron un viaje a Disney World y, posteriormente, permanecieron en territorio estadounidense una vez vencido el plazo autorizado por las autoridades migratorias.

El organismo federal sostuvo que esa permanencia excedió los límites establecidos por la legislación estadounidense y constituyó una infracción a las normas migratorias vigentes.

El propio detenido confesó ante las autoridades federales haber ingresado junto a su familia a través de Florida en 2006 con una visa de visitante ICE

La documentación oficial también señala que Rico había recibido una visa B1 en 2006. Ese permiso expiró en 2016, pero el ciudadano argentino continuó en Estados Unidos incluso después de esa fecha.

En el comunicado oficial, la subsecretaria interina Lauren Bis se refirió al caso y aseguró que la administración federal busca endurecer los controles sobre quienes permanecen en el país una vez finalizada la vigencia de sus visas.

“Demasiados extranjeros creen que pueden exceder el tiempo permitido de una visa, desaparecer en el interior del país y evitar las consecuencias de violar nuestras leyes migratorias”, expresó la funcionaria.

La representante del organismo también afirmó que el gobierno pretende reforzar la integridad de los programas de visas y evitar que estos permisos sean utilizados para permanecer indefinidamente en Estados Unidos.

Sobreestadías con visa B1/B2: las cifras de la CBP para 2024

Más allá del caso particular, el informe del año fiscal 2025 elaborado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) expone la dimensión de un fenómeno que afecta a cientos de miles de personas cada año.

El reporte analiza las llamadas “sobreestadías”, es decir, los casos en los que los visitantes permanecen en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

Las autoridades distinguen dos categorías:

Personas sospechadas de seguir dentro del país porque no existe un registro de salida.

Personas que abandonaron Estados Unidos después de que venciera el período permitido.

En el caso de los países que no integran el Programa de Exención de Visa, categoría en la que se encuentra Argentina, hubo 12.131.255 salidas esperadas durante el año fiscal 2024. Sin embargo, se registraron 283.121 sobreestadías, lo que representó una tasa del 2,33%.

De ese total, 269.382 personas fueron clasificadas como sospechosas de permanecer todavía en territorio estadounidense.

Argentina y visas de visitante: cuántas sobreestadías registró la CBP

De acuerdo con los datos de la CBP, Argentina registró una disminución en su tasa de sobreestadías durante el año fiscal 2024 respecto del período anterior.

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El país sudamericano acumuló los siguientes indicadores:

594 mil salidas esperadas.

4801 sobreestadías totales.

Una tasa de sobreestadía del 0,81%.

221 personas que abandonaron el país norteamericano fuera de término.

4580 personas sospechadas de continuar dentro de Estados Unidos.

Una tasa de sospecha de permanencia del 0,77%.

El informe también muestra una mejora respecto al año fiscal 2023. En ese período se habían contabilizado 5430 casos y una tasa del 0,97%, mientras que en 2024 la cifra descendió al 0,81%.

Exceder una visa en EE.UU.: sanciones, cancelación y reingreso

Entre las sanciones contempladas se encuentran la pérdida de elegibilidad para futuros programas migratorios y la invalidación de la visa utilizada para ingresar al país norteamericano.

Además, las personas identificadas como infractoras pueden enfrentar prohibiciones de reingreso a Estados Unidos por períodos de tres o diez años cuando intenten volver a ingresar en el futuro.

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