Avión de United Airlines choca contra un camión y un poste de alumbrado en autopista de EE.UU.

Un Boeing 767-400 de la aerolínea estadounidense United Airlines impactó este domingo a un camión de reparto que circulaba por una autopista paralela al aeropuerto de Newark, cerca de Nueva York, indicaron a la AFP fuentes oficiales.

La aeronave, con 221 pasajeros y diez tripulantes, también golpeó un poste de alumbrado de este transitado eje vial. Sin embargo, pudo aterrizar sin contratiempos y nadie resultó herido.

"Cuando se encontraba en aproximación para aterrizar en el aeropuerto internacional Newark Liberty, el vuelo 169 de United Airlines golpeó un farol" de la autopista New Jersey Turnpike hacia las 14.00 locales, indicó un portavoz de la Fa a.

Según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que gestiona este aeropuerto, el avión chocó con un camión que circulaba por la autopista.

El conductor fue trasladado al hospital con heridas leves, pero fue dado de alta poco después.

Se observaron daños "menores" en el Boeing 767-400, precisó la autoridad portuaria.

El servicio en el aeropuerto se reanudó rápidamente con normalidad después de que empleados revisaran minuciosamente la pista en busca de posibles restos.

Chuck Paterakis, vicepresidente de la empresa panadera H&S Bakery, a la que pertenece el camión accidentado, aseguró en un mensaje a la AFP que su chófer estaba "bien" tras sufrir pequeños cortes.

La Fa a anunció la apertura de una investigación.

En un comunicado, United Airlines también dijo que prevé "realizar una rigurosa investigación de seguridad de vuelo sobre el incidente".

La tripulación fue retirada del servicio como parte del proceso, añadió.