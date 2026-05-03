Encuentran en el Atlántico el buque de EE.UU. con la mayor pérdida de vidas en la Primera Guerra Mundial

En Cornwall, Reino Unido, un equipo británico de buceo técnico localizó los restos del Tampa. La identificación fue realizada por el grupo Gasperados luego de tres años de trabajo. La embarcación integraba un grupo de seis unidades enviadas al extranjero en 1917 para proteger convoyes durante la Primera Guerra Mundial. Bajo el mando del capitán Charles Satterlee, completó 18 misiones de acompañamiento y recibió reconocimiento por su desempeño. Fue la única de ese contingente que no regresó.

¿Dónde se ubica el sitio del naufragio?

El área donde se encuentran los restos de la embarcación está en el Atlántico, frente a la costa de Cornwall, en el suroeste del Reino Unido, de acuerdo con un comunicado de la U.S. Coast Guard. Además, la profundidad supera los 300 pies (91 metros).

El equipo Gasperados logró verificar el lugar luego de tres años de trabajo continuo. La búsqueda comenzó en 2023, cuando los buzos contactaron a la oficina de historiadores de la Guardia Costera para avanzar con la investigación.

El Tampa se perdió en 1918 tras el impacto de un torpedo lanzado por un submarino alemán en el canal de Bristol. La nave se hundió en menos de tres minutos y causó la muerte de las 131 personas a bordo. Entre ellas había 111 integrantes de la Guardia Costera, cuatro miembros de la Marina de Estados Unidos, 11 marineros de la Royal Navy y 5 civiles británicos.

El ataque ocurrió el 26 de septiembre. Cuando el buque se dirigía a un puerto galés para repostar combustible, fue alcanzado por el submarino alemán UB-91. Tras el hundimiento, las embarcaciones que acudieron al lugar solo encontraron restos dispersos y un único cuerpo. Días después, dos cuerpos más aparecieron en una playa galesa.

Las autoridades de la Guardia Costera destacaron el impacto histórico del hallazgo uscg

El peor ataque naval a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial

La destrucción del Tampa constituye la mayor pérdida de vidas en combate naval de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. El almirante Kevin Lunday, comandante de la Guardia Costera, señaló que “cuando el Tampa se perdió con toda su tripulación en 1918, dejó un dolor duradero” en su servicio.

Los registros del buque muestran escenas concretas de la vida a bordo. En una ocasión, un electricista se lanzó al mar para rescatar a un oficial británico que se ahogaba. En otra, médicos del buque cruzaron a una embarcación cercana para asistir a un contramaestre herido.

¿Cómo se confirmó la identidad del buque?

El proceso incluyó el uso de documentos históricos y datos técnicos proporcionados por la Guardia Costera. El historiador del área atlántica, William Thiesen, indicó que se entregaron materiales de archivo para facilitar la verificación. Entre los elementos utilizados se encontraban imágenes de accesorios de cubierta, el timón, la campana y el armamento.

La identificación se basó en archivos históricos y elementos estructurales del buque uscg

Tras la confirmación, según el comunicado, la Guardia Costera evalúa nuevas exploraciones con sistemas robóticos y tecnologías autónomas para ampliar el conocimiento sobre el estado del naufragio.