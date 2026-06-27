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Aviones con ayuda de EE.UU. aterrizan en aeropuerto de Venezuela parcialmente reabierto

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Venezuela reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda luego de los dos devastadores terremotos que golpearon el país, dijo a...

Aviones con ayuda de EE.UU. aterrizan en aeropuerto de Venezuela parcialmente reabierto
Aviones con ayuda de EE.UU. aterrizan en aeropuerto de Venezuela parcialmente reabierto

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Venezuela reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda luego de los dos devastadores terremotos que golpearon el país, dijo a periodistas un alto funcionario estadounidense.

"Me complace mucho anunciar que esta mañana una de las pistas del aeropuerto Simón Bolívar vuelve a estar operativa y está recibiendo (aviones de transporte militar) C-17", dijo el funcionario sobre el principal aeropuerto internacional de Venezuela, que sirve a la capital, Caracas.

"Ahora que se logró abrir el aeropuerto, hoy están llegando hospitales móviles; van a poder aterrizar, esperemos, en el Simón Bolívar", añadió.

AFP
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