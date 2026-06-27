Aviones con ayuda de EE.UU. aterrizan en aeropuerto de Venezuela parcialmente reabierto

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Venezuela reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda luego de los dos devastadores terremotos que golpearon el país, dijo a periodistas un alto funcionario estadounidense.

"Me complace mucho anunciar que esta mañana una de las pistas del aeropuerto Simón Bolívar vuelve a estar operativa y está recibiendo (aviones de transporte militar) C-17", dijo el funcionario sobre el principal aeropuerto internacional de Venezuela, que sirve a la capital, Caracas.

"Ahora que se logró abrir el aeropuerto, hoy están llegando hospitales móviles; van a poder aterrizar, esperemos, en el Simón Bolívar", añadió.