Terror en un parque de diversiones de Ohio: se desprendió una arandela de una montaña rusa y una mujer se salvó de milagro

Una visitante de Cedar Point, en Sandusky, Ohio, denunció que una pieza metálica cayó desde la montaña rusa Magnum XL-200 y pasó a pocos centímetros de su cabeza. El incidente ocurrió el domingo 21 de junio por la tarde y llevó al parque a cerrar temporalmente la atracción para realizar una inspección de seguridad.

El susto de una visitante en una montaña rusa de Ohio

El episodio se conoció durante el Día del Padre después de que una mujer, Marisol Santiago, relatara en redes sociales el accidente registrado en Cedar Point.

La mujer mostró en redes sociales el objeto que habría caído desde la atracción.

En un video de Facebook, la visitante apareció con un objeto que parecía ser una arandela del tamaño de la palma de una mano. Santiago sostuvo que la montaña rusa “casi” la golpeó durante su visita.

Después del susto, la mujer avisó a los trabajadores del juego mecánico, que cerraron la Magnum XL-200 temporalmente. Cedar Point confirmó luego que una pequeña pieza se había desprendido del mecanismo. El vocero del parque, Tony Clark, precisó a KTLA 5 que se trató de una arandela metálica del “mecanismo de elevación”.

A su vez, Clark explicó que el cierre se aplicó como medida de precaución. Según señaló, “la atracción fue cerrada temporalmente para una inspección exhaustiva y reabrió una vez que la revisión estuvo completa”. La Magnum XL-200 ya está en funciones otra vez.

Un antecedente grave en otra atracción del parque de Cedar Point

El incidente recordó un caso ocurrido en 2021 dentro del mismo complejo. Ese año, una mujer fue golpeada por una pieza metálica que cayó desde la montaña rusa Top Thrill Dragster.

La operadora del parque llegó finalmente a un acuerdo con la visitante afectada. Según FOX 8, la mujer sufrió una lesión cerebral traumática tras recibir el impacto.

Una visitante denunció que la arandela pasó a pocos centímetros de su cabeza Facebook Marisol Santiago

Tras aquel episodio, esa atracción fue retirada del parque. Más tarde, Cedar Point avanzó con una versión rediseñada del mismo juego. La nueva Top Thrill 2 abrió en 2024.

¿Quién controla la seguridad de las atracciones en las ferias de Ohio?

La supervisión de la seguridad en las ferias de Ohio está a cargo del Departamento de Agricultura de Ohio (ODA, por sus siglas en inglés), a través de la División de Seguridad de Atracciones y Ferias. Esa oficina estatal otorga licencias y revisa las estructuras antes de su puesta en marcha, para comprobar que estén armados, mantenidos y operados según las indicaciones del fabricante.

El incidente ocurrió el domingo 21 de junio en la Magnum XL-200 Yelp

De acuerdo con el organismo, sus empleados controlan regularmente más de 4000 dispositivos en todo el estado, entre ellos montañas rusas, equipos portátiles, propuestas acuáticas e inflables.

Cada juego debe contar con un permiso anual y una evaluación inicial antes de recibir autorización para funcionar. El procedimiento oficial incluye distintas etapas:

Observación del montaje: los inspectores verifican cómo se arma la estructura antes de su uso.

los inspectores verifican cómo se arma la estructura antes de su uso. Revisión estática: se realiza con el equipo detenido, para confirmar que las piezas estén correctamente instaladas y que las sujeciones se encuentren en buen estado.

se realiza con el equipo detenido, para confirmar que las piezas estén correctamente instaladas y que las sujeciones se encuentren en buen estado. Control operativo: se lleva adelante mientras el sistema está en movimiento, con el fin de comprobar el funcionamiento de los componentes mecánicos.