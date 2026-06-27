La regla de las tarjetas que puede dejar fuera a una selección del Mundial 2026

El nuevo formato del Mundial 2026 con 48 selecciones, con 12 grupos, permite que los ocho mejores equipos que finalicen en la tercera posición de sus respectivas zonas avancen a los dieciseisavos de final. Sin embargo, existe un criterio de desempate que puede dejar eliminada a una selección por tarjetas.

Fair Play: cómo se aplica el sistema de desempate por conducta en el Mundial

Según el reglamento, existen criterios para ordenar a los equipos que terminan terceros cuando los puntos y la diferencia de goles resultan idénticos. El primer criterio considera los puntos totales, seguido por la diferencia de goles y la cantidad de goles marcados en la fase de grupos.

Las tarjetas amarillas de un equipo pueden llegar a implicar que quede eliminado del Mundial 2026 si se llega a ese criterio de desempate STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, según lo explica la FIFA, si persiste la igualdad tras evaluar los goles, entra en juego la puntuación de conducta, denominada como Fair Play, que mide las tarjetas recibidas por los jugadores. Las amarillas y rojas impactan directamente en este registro, que penaliza a las selecciones que acumulan más amonestaciones durante sus encuentros.

En caso de que el empate se mantenga incluso después de aplicar la puntuación de conducta, el reglamento exige utilizar el Ranking Mundial de la FIFA. Este factor define la posición final y determina qué selección obtiene el último cupo disponible hacia la siguiente ronda.

Mundial 2026: cómo está hoy la tabla de los mejores terceros

Actualmente, con la tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada tras los resultados del jueves 25 de junio, ningún seleccionado quedaría eliminado específicamente por la regla de las tarjetas. Sin embargo, todo puede cambiar con los cruces que quedan pendientes por jugarse durante la tercera fecha de la fase de grupos.

La tabla de los mejores terceros está conformada de la siguiente manera:

EQUIPO PTS PJ 1- Suecia 4 3 2- Ecuador 4 3 3- Bosnia 4 3 4- Paraguay 4 3 5- Croacia 3 2 6- Corea del Sur 3 3 7- Argelia 3 2 8- Escocia 3 3 9- Cabo Verde 2 2 10- Bélgica 2 2 11- RD Congo 1 2 12- Senegal 0 2

Ecuador aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Alemania Patrick Smith - FIFA - FIFA

Los equipos con más tarjetas en lo que va del Mundial 2026

Si bien actualmente la regla de sanción por acumulación de tarjetas como criterio de desempate no afecta a ningún equipo en su continuidad o no en el certamen, hay varias selecciones que están pendientes de ello por haber acumulado varias amonestaciones en sus primeros encuentros.

Una de ellas es Paraguay, que por el momento es el seleccionado con más tarjetas acumuladas de la Copa del Mundo. Según AS, se encuentra en la cima de esta recopilación con ocho cartones.

De hecho, los dirigidos por Gustavo Alfaro todavía no tienen asegurada matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final. Dado que podría darse una serie de resultados que no los favorezcan y quedar eliminados, la acumulación de tarjetas puede ser un factor clave en un hipotético caso de empate.

Por detrás, los siguen otros cuatro países con siete: Sudáfrica, Bosnia, Haití y Curazao. También aparece Qatar con seis y otros siete con cinco tarjetas, entre ellos Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

Cuándo empiezan los dieciseisavos del Mundial 2026

Luego de que se complete la fase de grupos, el calendario oficial publicado por la FIFA para la Copa del Mundo establece que los dieciseisavos de final comenzarán el domingo 28 de junio.

En esa jornada, el único encuentro a disputar será el partido entre Sudáfrica y Canadá. El partido se jugará en el Estadio Los Ángeles y marcará el inicio de la primera fase eliminatoria, que se extenderá hasta el 3 de julio.