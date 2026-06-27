A qué hora de EE.UU. juega Colombia vs. Portugal, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

Este sábado 27 de junio se enfrentan las selecciones de Colombia y Portugal. El encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realiza en el Miami Stadium, conocido como Hard Rock Stadium, a las 19.30 hs de Florida.

Colombia y Portugal se juegan el liderato de su grupo en el Mundial 2026

Con base en los resultados actuales, Colombia lidera el grupo K y debe empatar o ganar a Portugal para mantener su posición. A su vez, la selección del país europeo tiene la obligación de ganar si quiere conseguir el liderato.

Aún no se confirman las alineaciones, pero se espera la participación de las grandes figuras de ambas selecciones Imagen ilustrativa generada con IA

Las selecciones se enfrentan en Miami y los horarios de transmisión pueden variar según el huso horario. Estos son los que aplican en Estados Unidos:

Hora del Este (ET): 19.30 hs, hora local de Miami .

. Hora del centro (CT) , que abarca ciudades como Dallas, Houston y Chicago: 18.30 hs (UTC-5).

, que abarca ciudades como Dallas, Houston y Chicago: 18.30 hs (UTC-5). Hora de la montaña (MT) , que abarca ciudades como Denver y Salt Lake City: 17.30 hs (UTC-6).

, que abarca ciudades como Denver y Salt Lake City: 17.30 hs (UTC-6). Hora del Pacífico (PT), que abarca ciudades como Los Ángeles, Seattle y San Francisco 16.30 (UTC-7)

A su vez, en otros países del mundo, estos son los horarios:

En Colombia: 18.30 hs.

18.30 hs. En Portugal: 00.30 hs.

00.30 hs. En Argentina, Brasil y Uruguay: 20.30 hs.

20.30 hs. En México: 17.30 hs.

17.30 hs. En Perú, Ecuador y Panamá: 18.30 hs.

18.30 hs. En Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 19.30 hs.

Así llegan Colombia y Portugal a su encuentro este 27 de junio

Pertenecientes al grupo K, junto con Uzbekistán y República Democrática del Congo, Colombia y Portugal son las selecciones del conjunto que obtuvieron los mejores resultados.

Colombia venció a Uzbekistán tres goles contra uno en su primer partido en el Mundial 2026. Días después se enfrentó a República Democrática del Congo, selección que no pudo anotar, mientras Colombia consiguió un gol.

A su vez, la selección portuguesa inició su participación en la Copa Mundial ante República Democrática del Congo, con la que empató 1-1. Así, se rompió la racha en su segundo partido contra Uzbekistán al que goleó 5-0, dos de los cuales fueron anotados por Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo anotó dos de los cinco goles que la selección portuguesa anotó a Uzbekistán Trask Smith - CSM via ZUMA Press Wire DPA

De acuerdo con el portal Sporting News, esta será la primera vez que las selecciones de Colombia y Portugal se enfrenten en un Mundial.

Próximos partidos que se jugarán en el estadio de Miami

El primer partido de la Copa de la FIFA 2026 que se jugó en el Hard Rock Stadium, nombrado simplemente como Miami Stadium para el Mundial 2026, fue Arabia Saudita contra Uruguay el pasado 15 de junio. En el encuentro se registró un empate uno a uno.

Días después, el 21 de junio, se enfrentaron las selecciones de Uruguay y Cabo Verde. El partido quedó empatado dos a dos. El siguiente fue Escocia contra Brasil, donde esta última anotó tres goles y su contrincante ninguno.

Luego del partido de Colombia contra Portugal, de acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el siguiente juego que se disputará en Miami será el viernes 3 de julio cuando Argentina enfrente al segundo lugar del grupo H.

Cómo ver en vivo los partidos del Mundial desde EE.UU

En Estados Unidos, la transmisión en inglés estará a cargo de FOX. En español, el partido podrá verse por Telemundo y también estará disponible vía streaming en Peacock.