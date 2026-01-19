Aviones militares llegarán "pronto" a Groenlandia para "actividades planificadas desde hace tiempo" (comando de EE.UU. y Canadá)

Aviones del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) llegarán "pronto" a una base militar estadounidense en territorio de Groenlandia para llevar a cabo "actividades planificadas desde hace tiempo", según informó ese comando binacional el lunes.

El anuncio del Norad, una asociación militar de Estados Unidos y Canadá para la vigilancia y la defensa aeroespacial, llega en medio de tensiones por el empeño de Donald Trump de comprar Groenlandia, una vasta isla danesa situada en el Ártico con grandes reservas de minerales y de alto valor geoestratégico.

"Esta actividad ha sido coordinada con el Reino de Dinamarca, y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas necesarias. El Gobierno de Groenlandia también está informado de las actividades previstas", afirmó el Norad.