Ayyoub Bouaddi, el joven debutante que ilusiona a Marruecos en el Mundial

En su primer partido en un Mundial con apenas 18 años, Ayyoub Bouaddi asombró a todos el viernes durante el empate 1-1 ante Brasil y se presenta ya como el símbolo de una joven generación de Marruecos que sueña con llegar muy lejos en este torneo

Nacido en Senlis (cerca de París) y jugador del Lille, Bouaddi optó recientemente por representar al país de origen de sus padres, en vez de intentar vestir la camiseta azul de Francia, con la que llegó a jugar en categoría Sub-21.

En el partido ante la Seleçao en East Rutherford, estuvo asociado a Neil El Anayoui en un rol de recuperador, desactivando repetidamente a Casemiro, Bruno Guimaraes y Paquetá.

El joven Bouaddi, sin complejos, se convirtió incluso en el jefe de orquesta de la construcción ofensiva de su equipo, con un 91% de pases con éxito.

"Tuvimos dos mediocampistas que hicieron un grandísimo partido", comentó el sábado el seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, intentando rebajar los decibelios de los elogios de la prensa hacia su joven pupilo y con ello la presión que puede tener que soportar en los próximos partidos.

"Para el futuro, tenemos muchos jugadores en el centro del campo. Ayyoud hizo un buen partido y El Aynaoui también hizo un buenísimo partido", insistió, intentando repartir también juego al alabar igualmente el trabajo de Samir El Mourabet, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Brahim Díaz e Ismael Saibari, ese último el autor del gol del equipo en ese duelo de debut.

- "No me impresionó" -

"Quizás todo el mundo se está entusiasmando de esta manera porque es un jugador nuevo", pero Bouaddi "no me impresionó, yo ya sabía muy bien qué tipo de jugador es y por eso tuvimos muchas reuniones para que eligiera jugar con Marruecos", explicó el seleccionador.

Mohamed Ouahbi, reconocido en Europa y en Marruecos por su calidad como formador de jóvenes talentos, recordó que hay "otros mediocampistas que son campeones mundiales Sub-20 que no están" con los Leones del Atlas en el Mundial norteamericano.

Nacido el 2 de octubre de 2007 en Senlis en el seno de una familia marroquí, Ayyoub Bouaddi creció en Creil, otro municipio al norte de París, y se formó en las categorías inferiores del Lille.

Su rápida progresión y su finura técnica le llevaron ya a debutar con el primer equipo de ese club francés en 2023, con apenas 16 años y tres días, en un partido de la Conference League ante el modesto Klaksvík, un equipo de las Islas Feroe.

Ahí empezó una historia que le ha llevado a demostrar su talento tanto en la Ligue 1 como en la Liga de Campeones (victoria 1-0 ante el Real Madrid) en octubre de 2024 o la Europa League (triunfo 1-0 ante la Roma) un año después.

- "Inteligente" y "esencial" -

"Mucha gente habla de la edad, pero en términos de experiencia tiene muchos más partidos en la Ligue 1 que muchos otros jugadores. Y ha jugado en la Liga de Campeones", recordó el seleccionador marroquí.

La fuerte competencia le cerró el ascenso a la categoría absoluta de la selección de Francia y eso le hizo decantarse por la oferta de Marruecos, donde su llegada fue muy bien recibida.

"Es un jugador de alto nivel, con cualidades técnicas excepcionales", afirmó el mediocampista Chemsdine Talbi.

"Es un jugador muy inteligente, que cubre todo el terreno. Es esencial para nuestro estilo de juego y ha tenido una actuación brillante, dando la impresión de que juega con nosotros desde hace mucho tiempo", destacó.

Realmente el visto bueno para jugar con Marruecos no se dio hasta el pasado mes, cuando debutó en un amistoso ante Burundi. Después de tres amistosos, el partido ante Brasil fue el cuarto con esa selección y el primero de carácter oficial.

Ganador de un concurso de elocuencia con 15 años, espera seguir dando de qué hablar el viernes en Boston, cuando su equipo se mida a Escocia en la segunda fecha del Grupo C.