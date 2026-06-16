Noticias de Kansas City, hoy: el ICE confirma presencia en el partido de Argentina del Mundial 2026

El debut de Argentina en el Mundial 2026 en Kansas City estará acompañado por un importante operativo de seguridad federal. Las autoridades confirmaron cuál será el rol del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como parte del dispositivo de seguridad del torneo y explicaron el alcance del despliegue ante las inquietudes de aficionados y turistas.

ICE en el Mundial 2026: tareas de seguridad y alcance de los controles migratorios

Antes del inicio del torneo, una entrevista concedida a CBS News por el zar fronterizo Tom Homan sirvió para aclarar el papel que desempeña la agencia durante el campeonato.

Según explicó el funcionario, la prioridad será garantizar la seguridad nacional y proteger tanto a los deportistas como a los millones de aficionados que asistirán a los encuentros.

Homan remarcó que la agencia no tendrá como objetivo principal realizar operativos migratorios dentro de los estadios ni perseguir a personas por su situación administrativa.

Sin embargo, aclaró que los agentes sí actuarán si durante las tareas de seguridad detectan situaciones que involucren a un inmigrante en condición irregular y que representen una amenaza.

Mundial 2026: cómo operan el ICE y HSI durante eventos masivos de Estados Unidos

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, explicó que la participación del ICE en el Mundial sigue una lógica similar a la implementada en eventos como el Super Bowl.

El funcionario sostuvo que existe una percepción equivocada sobre el trabajo cotidiano de la agencia y que la presencia de sus agentes en eventos deportivos no implica la realización de redadas migratorias masivas.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Mullin detalló que las tareas estarán dirigidas a combatir delitos específicos que suelen incrementarse en acontecimientos de gran convocatoria. Entre las principales áreas de vigilancia estarán:

La venta de productos falsificados.

La comercialización ilegal de entradas.

La identificación de personas incluidas en listas de vigilancia antiterrorista.

La detección de traficantes de drogas.

La localización de individuos buscados por delitos graves.

Kansas City: qué es el grupo BEST del ICE y cuáles son sus objetivos

Parte de la infraestructura de seguridad que rodeará los partidos del Mundial 2026 ya está instalada en Kansas City desde hace tiempo. En mayo, el ICE, a través de la división Homeland Security Investigations (HSI), anunció la consolidación de un grupo de trabajo denominado Border Enforcement Security Task Force, conocido como BEST.

Según el comunicado oficial del organismo, la ciudad ocupa una posición estratégica dentro de Estados Unidos debido a su red de transporte terrestre, ferroviario y aéreo.

Las autoridades explicaron que estas mismas rutas utilizadas para el comercio legal también son aprovechadas por organizaciones criminales transnacionales para trasladar mercancías ilícitas y obtener beneficios económicos.

Frente a ese escenario, el grupo BEST fue creado para coordinar esfuerzos entre múltiples agencias de seguridad.

La responsable de HSI Kansas City, Katherine Greer, explicó que las organizaciones criminales se vuelven cada vez más sofisticadas y que las fuerzas de seguridad deben responder.

Grupo BEST de Kansas City: agencias participantes y resultados de los operativos

El comunicado oficial del ICE detalla que el equipo BEST de Kansas City está compuesto por diferentes organismos federales y locales.

Entre los integrantes permanentes figuran:

U.S. Border Patrol.

Drug Enforcement Administration (DEA).

El Departamento de Policía del Aeropuerto Internacional de Kansas City.

La Guardia Nacional de Misuri.

Además, el grupo recibe apoyo adicional de:

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). La Administración Federal de Aviación ( FAA , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

En Kansas City funciona un grupo del ICE denominado BEST, el cual colabora con distintas agencias para tareas de control Imagen generada con Inteligencia Artificial

El comunicado también informó algunos de los resultados obtenidos desde que comenzaron a intensificarse los operativos de interdicción en los sistemas de transporte intermodal de la región:

Cuatro arrestos.

US$226.265 incautados.

278,13 libras de marihuana decomisadas.

Dos kilogramos de heroína incautados.

Dos kilogramos de fentanilo decomisados.

53,35 kilogramos de metanfetamina secuestrados.

Argentina vs. Argelia: horario, estadio y árbitro del debut en Kansas City

Argentina disputará su primer compromiso del Grupo J frente a Argelia este martes 16 de junio de 2026 a las 20 hs (hora del Centro de EE.UU.) en el Estadio Kansas City, ubicado en Missouri.

El encuentro corresponde al partido número 19 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA y contará con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.