A qué hora de EE.UU. juega Francia vs. Senegal, hoy: transmisión en vivo del partido del Mundial 2026

Francia y Senegal abren la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026 este martes 16 de junio a las 15 hs (hora del Este) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Los subcampeones del mundo, conducidos por Didier Deschamps y con Kylian Mbappé al frente, enfrentan a los Leones de Teranga de Pape Thiaw en un partido que tiene un antecedente único. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Hora y cómo ver Francia vs. Senegal en Estados Unidos

El partido comienza a las 15 hs (hora del Este) en Nueva Jersey. Los horarios por zona en EE.UU. se dividen de la siguiente manera:

Hora Central (CT): 14 hs

Hora del Pacífico (PT): 12 hs

Se transmitirá en inglés a través de FOX. En español, Telemundo ofrecerá señal abierta para todos los partidos y, para verlos en streaming, estarán disponibles las aplicaciones FOX One y Peacock. Ambas requieren suscripción.

Qué se juega cada equipo en su primer partido

Francia llega al torneo como subcampeona del mundo y una de las candidatas más firmes al título. Deschamps confirmó que este será su último Mundial al frente del equipo, y lo afronta con un plantel que no cuenta con Griezmann ni Giroud, ambos retirados de la selección nacional, pero que mantiene su línea ofensiva con Mbappé, Dembélé y Olise.

El delantero del Real Madrid suma 12 goles en Copas del Mundo: está a cuatro de igualar el récord histórico de Miroslav Klose (16) y a cinco de superarlo. En la preparación, una derrota 2-1 ante Costa de Marfil, diez días antes del debut, generó señales de alerta en el cuerpo técnico.

Francia llega al torneo como subcampeona del mundo y una de las candidatas más firmes al título FRANCK FIFE - AFP

Senegal llega con Pape Thiaw al mando desde octubre de 2024 y con Sadio Mané como referente de un ataque que también incluye a Iliman Ndiaye (Everton) y Nicolas Jackson. Mané, de 34 años, no pudo disputar Qatar 2022 por una lesión sufrida días antes del torneo; esta Copa del Mundo es la segunda de su carrera.

El estado físico del capitán Kalidou Koulibaly es una incógnita: el defensor arrastraba una lesión muscular desde abril. Los dos primeros de cada grupo clasifican directamente a los octavos de final.

El único antecedente entre estos equipos

Francia y Senegal solo se han enfrentado una vez en la historia de los Mundiales. Fue el 31 de mayo de 2002, en el partido inaugural del torneo de Corea-Japón. Los Leones de Teranga, en su primer Mundial, vencieron 1-0 a la entonces campeona vigente con gol de Papa Bouba Diop al minuto 30. Francia salió de aquel campeonato en la fase de grupos sin marcar un gol.

Veinticuatro años después, los roles son similares: Francia como favorita, Senegal como el equipo africano con capacidad de sorprender. Pape Thiaw lo dijo en conferencia de prensa el lunes 15 de junio: su equipo quiere repetir la historia. Esta tarde en East Rutherford se verá si es posible.

El Grupo I completa su primera jornada este mismo martes con Irak vs. Noruega a las18 hs (hora del Este). La segunda fecha se juega el 22 de junio: Francia vs. Irak (Filadelfia) y Noruega vs. Senegal (East Rutherford). El grupo cierra el 26 de junio con los dos partidos simultáneos: Noruega vs. Francia (Boston) y Senegal vs. Irak (Toronto).

Tabla de posiciones del Grupo I

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. — Francia 0 0 0 0 0 0 0 — Senegal 0 0 0 0 0 0 0 — Noruega 0 0 0 0 0 0 0 — Irak 0 0 0 0 0 0 0

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.