A cuánto llegará la temperatura en Kansas City hoy: juega Argentina y empieza el calor en el Mundial 2026

La ciudad de Kansas City tendrá una jornada con cambios marcados en las condiciones meteorológicas en el mismo día en que la selección argentina debutará frente a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante la mañana habrá probabilidades de lluvias aisladas y algunas tormentas débiles, mientras que hacia el resto del día el tiempo mejorará y dará paso a un ambiente más cálido y húmedo.

Argentina vs. Argelia: lluvias matinales y mejora del tiempo antes del debut en Kansas City

De acuerdo con la oficina de Kansas City/Pleasant Hill del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), la primera parte del martes estará marcada por la presencia de precipitaciones dispersas y la posibilidad de algunas tormentas aisladas. Sin embargo, los especialistas aclararon que no se espera tiempo severo ni fenómenos de gran intensidad.

El impresionante banderazo argentino en Kansas City

Las lluvias comenzaron a desarrollarse durante la madrugada y avanzarán sobre el área metropolitana impulsadas por un aumento del transporte de humedad proveniente desde el centro de las Grandes Llanuras.

Los pronósticos indican que las probabilidades de precipitaciones alcanzarán entre el 60% y el 70% en la zona de Kansas City, especialmente durante la mañana.

El organismo meteorológico estadounidense señaló que la actividad irá desplazándose gradualmente hacia el sudeste a medida que avance la mañana. Una vez que el sistema abandone la región, las condiciones se estabilizarán y se espera tiempo seco para el resto de la jornada.

Aunque existe la posibilidad de que se desarrollen algunas tormentas eléctricas aisladas, el NWS remarcó que no habrá condiciones favorables para episodios severos, por lo que no se prevén riesgos importantes para las actividades programadas durante la tarde y la noche.

Argentina vs. Argelia: temperatura y sensación térmica a la hora del partido en Kansas City

El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará en el Estadio Kansas City desde las 20.00 hs (hora local), en una jornada que ya comenzará a mostrar el ingreso de una masa de aire más cálida y húmeda sobre la región.

Para el encuentro de las 20.00 hs (hora local), se prevén temperaturas cercanas a los 84°F (29°C), con sensaciones térmicas que oscilarán entre los 82°F y 87°F (28°C a 31°C) NWS

Según el análisis meteorológico oficial, el ambiente será agradable durante gran parte del día, aunque el aumento de la humedad empezará a sentirse progresivamente en la sensación térmica.

Según informó AccuWeather, para la tarde-noche se esperan temperaturas cercanas a los 84°F (29°C) con sensaciones térmicas que se moverán entre los 82°F y 87°F (28°C a 31°C).

Los fanáticos que se queden un día más en Kansas City sentirán el ascenso de calor durante el miércoles. Mañana las temperaturas máximas alcanzarán valores ubicados entre los 90 y 95°F (entre 32°C y 35°C). Además, la combinación entre calor y humedad elevará la sensación térmica hasta cerca de 100°F (38°C).

Ecuador vs. Curazao: riesgo de tormentas y lluvias intensas durante el fin de semana en Kansas City

Más allá del partido entre Argentina y Argelia, los meteorólogos también anticiparon un escenario de inestabilidad para los próximos días.

Asado argentino en Kansas City antes del debut de la selección

Un frente frío permanecerá estacionario sobre el sur de Missouri hasta el jueves, cuando retomará su desplazamiento hacia el sur. Posteriormente, un nuevo sistema de baja presión comenzará a organizarse sobre Colorado y avanzará hacia las Llanuras Centrales.

La oficina de Kansas City/Pleasant Hill del NWS advirtió que durante la noche del sábado y el domingo ingresará una importante cantidad de humedad desde el sur, lo que favorecerá la formación de tormentas generalizadas.

Estas condiciones meteorológicas podrían perjudicar a los fanáticos de Ecuador, selección que disputará su segundo encuentro del Mundial frente a Curazao, el sábado 20 de junio en el estadio de Kansas City.