Balogun, titular con EE.UU. frente a Bélgica en octavos del Mundial

El delantero Folarin Balogun será titular con Estados Unidos frente a Bélgica en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 el lunes (00.00 GMT del martes), después de que la FIFA dejó sin sanción su tarjeta roja tras la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump.

El máximo goleador de la selección coanfitriona en el Mundial (tres goles) fue incluido por el técnico Mauricio Pochettino en el once inicial, pese a que fue expulsado en la ronda anterior, y liderará el ataque de Estados Unidos, que busca en Seattle alcanzar los cuartos de final por primera vez desde Corea del Sur y Japón 2002.