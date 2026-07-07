Es oficial: Marco Rubio confirmó nuevas medidas de seguridad en el pasaporte estadounidense

La próxima generación de pasaportes de Estados Unidos comenzará a incorporar nuevas funciones de seguridad, cambios en el diseño y herramientas tecnológicas que modificarán tanto la experiencia de los ciudadanos al recibir el documento como el proceso para solicitarlo. Durante la presentación de una edición conmemorativa por el 250.º aniversario de la fundación de EE. UU., el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó varias de las innovaciones.

Marco Rubio presentó una nueva generación de pasaportes con cambios en el diseño

Según explicó Rubio durante la recepción organizada por el lanzamiento del Patriot Passport, esta edición conmemorativa busca homenajear los 250 años de la fundación de Estados Unidos, pero también funciona como el primer paso hacia una renovación más amplia.

Marco Rubio presentó el nuevo pasaporte

El funcionario sostuvo en conferencia que el documento representa un motivo de orgullo nacional y también un elemento indispensable para regresar a EE. UU. en caso de una emergencia en un viaje internacional.

Según dijo Rubio, el rediseño pretende reflejar de mejor manera la identidad y la importancia institucional del documento.

Este nuevo aspecto fue desarrollado por el estudio de diseño que trabaja para distintas áreas del Gobierno federal y habrá más versiones en el futuro con diferentes ilustraciones y elementos gráficos.

Medidas de seguridad y nuevas funciones que incorporarán los pasaportes

El documento incluye imágenes que generan un efecto de movimiento al pasar las páginas, un recurso pensado para reforzar tanto el diseño como la autenticidad del pasaporte.

Además, Rubio adelantó que una futura versión sumará códigos QR integrados en distintas ilustraciones del documento. Cada uno permitirá acceder a una presentación audiovisual vinculada con un episodio relevante de la historia estadounidense.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Estado, esos contenidos se ampliarán con el tiempo e incluirán distintos acontecimientos históricos.

Entre los ejemplos mencionó la posibilidad de colocar material relacionado con el lanzamiento de la misión Artemis, aunque aclaró que el catálogo crecerá.

Entre las innovaciones visuales destaca la incorporación de imágenes con efectos de movimiento al pasar las páginas Eric Lee - Pool Reuters

La nueva generación de pasaportes también cambia la forma de entrega.

Quienes reciban el pasaporte por correo ya no encontrarán únicamente un sobre tradicional enviado por el servicio postal.

La intención del Departamento de Estado es que, de ahora en adelante, todos los solicitantes reciban el documento dentro de una caja especialmente diseñada para ese fin.

Incluirá además un certificado de autenticidad , similar a los que suelen acompañar artículos de colección o productos de alto valor.

, similar a los que suelen acompañar artículos de colección o productos de alto valor. Ese agregado busca reforzar el carácter conmemorativo del documento y ofrecer una presentación acorde con su significado institucional.

Marco Rubio adelantó cambios tecnológicos para simplificar el trámite

Además del rediseño físico, el secretario de Estado confirmó que el Gobierno trabaja en una modernización del proceso de solicitud. El objetivo es que todo el trámite pueda realizarse por internet durante los próximos meses.

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Una de las principales novedades consistirá en permitir que los propios solicitantes tomen la fotografía requerida con la cámara de su computadora o dispositivo electrónico.

El sistema incorporará mecanismos de verificación de identidad mediante reconocimiento facial que funcionarán en tiempo real dentro del propio proceso de solicitud.

Aunque varias de las funciones avanzadas, como la incorporación de códigos QR y la digitalización casi total del trámite, todavía requieren algunos meses de desarrollo.

Rubio afirmó que la intención es avanzar hacia un sistema más ágil y accesible, sin postergar la distribución de la edición conmemorativa presentada oficialmente el 2 de julio en Washington, D. C.