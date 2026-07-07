Balogun vuelve sin pólvora de entre los muertos y dice adiós al Mundial

Rescatado de entre los muertos tras una llamada de Donald Trump, el atacante Folarin Balogun estuvo inquieto y activo en el ataque de Estados Unidos. Pero no pudo evitar que Bélgica despachara 4-1 a los anfitriones de su Mundial este lunes en Seattle.

El delantero estadounidense se convirtió involuntariamente en la manzana de la discordia entre la FIFA y buena parte del mundo del fútbol, luego de que fuera habilitado a jugar el choque de octavos de final pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

Pero su situación, que ha indignado incluso a las altas esferas políticas de Europa, pareció no afectar su rendimiento durante el encuentro en el que el Team USA fue eliminado.

La salida estadounidense dejó a la Copa del Mundo sin anfitriones, tras las caídas en la misma fase de Canadá y México.

Balogun, de 25 años, fue titular en el once de Mauricio Pochettino y contribuyó a que su selección igualara parcialmente la pizarra, revolcada poco después por unos belgas que se cruzarán en cuartos de final con España.

Su caso desafió el histórico reglamento del deporte más popular, que priva automáticamente del juego siguiente a un jugador que sea expulsado.

- Bajo la mirada de Infantino -

Balogun vio la roja directa por una entrada el miércoles contra un rival bosnio en el partido de dieciseisavos. Pero, como la historia bíblica de Lázaro, resucitó tras una llamada de Donald Trump al patrón de la FIFA, Gianni Infantino.

El inquilino de la Casa Blanca, contrariado por la sanción, pidió al jefe del balompié mundial, presente en un palco del estadio de Seattle, que se reconsiderara la sanción de quien fue una de las figuras estadounidenses del torneo.

El domingo la comisión de disciplina de la FIFA conmutó la suspensión, sin que hasta ahora se conozcan los argumentos. Y el atacante del Mónaco fue de la partida ante Bélgica, que había mostrado su enfado por insólita determinación.

El ariete neoyorquino tuvo una presentación muy activa en la punta del cañón que apuntó Pochettino, el entrenador argentino que defendió contra viento y marea el regreso de su jugador por considerar injusta la expulsión.

Tuvo apenas una opción clara de anotar su cuarto gol en el Mundial, pero su zurdazo (82') tras galopar hacia su encuentro con Thibaut Courtois fue neutralizado por el portero del Real Madrid.

Sin embargo, de una acción suya surgió el tanto del 1-1 pasada la media hora de juego en el Lumen Field, en el estado de Washington.

- Adiós silencioso -

Balogun recibió un pase de Christian Pulisic en la frontal del área, donde fue derrumbado por el zaguero belga Brandon Mechele.

El juez jordano Adham Makhadmeh pitó la falta y el atacante alzó los brazos pidiendo el aliento de los más de 70.000 espectadores.

Malik Tillman anotó la paridad con un derechazo seco que Hans Vanaken peinó y descolocó al espigado Courtois.

Tras la paridad, que Charles De Ketelaere permitió que durara apenas dos minutos (2-1), el atacante del Mónaco tuvo cuatro intentos de inmersiones en los feudos belgas.

Hasta el cara a cara que se saldó a favor del guardameta merengue, el más inquietante (45') se originó en un saque de banda que Alex Freeman clavó con su cabeza en el corazón del área chica.

La pelota halló incómodo a Balogun en las cinco con cincuenta, desde donde realizó un disparo que se elevó por encima del horizontal.

El exjugador del Arsenal, que defendió a Inglaterra en las categorías menores, siguió corriendo y batallando, aunque estuvo bien marcado particularmente por Nathan Ngoy.

Jugó hasta el minuto 90+2, cuando fue reemplazado por Haji Wright, segundos antes de que Romelu Lukaku sellara la paliza que silenció al estadio de Seattle.

Se despidió de su primera Copa del Mundo como goleador del Team USA, con tres dianas, pero sobre todo como el primer futbolista que regresa del mundo de los muertos.