El streamer Speed enfureció luego de que un niño argentino le mostrara una imagen de Cristiano Ronaldo llorando

España derrotó a Portugal por 1 a 0 en los octavos de final del Mundial 2026 y con esa victoria no solo dejó en el camino las aspiraciones del seleccionado luso de alzarse con el trofeo: también le puso punto final a la posibilidad de Cristiano Ronaldo de ser campeón del mundo.

Darren Jason Watkins Jr. (más conocido como Speed), el popular streamer estadounidense y confeso fanático del capitán portugués, dijo presente en el encuentro, donde reaccionó en vivo por YouTube al partido y se mostró dolido por la derrota del conjunto luso.

Sin embargo, una vez consumada la caída del seleccionado de Portugal, el influencer se retiró AT&T Stadium de Dallas y protagonizó un momento de tensión con un simpatizante argentino y otros seguidores en la calle.

El momento de tensión que protagonizó Speed al salir del estadio

En las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, puede verse a Speed vestido con una camiseta de Portugal estampada con el nombre de “C. Ronaldo” y el número 17. Visiblemente ofuscado, el streamer avanza raudo hacia su camioneta, acompañado de sus guardaespaldas, quienes intentan frenar el acoso de sus seguidores, algo habitual en sus streams.

Durante ese interín, se ve cómo sus admiradores registran sus pasos: algunos intentan retratarlo y sacarse una foto junto a él, mientras que otros lo cargan por la derrota del conjunto europeo nombrando a Lionel Messi y criticando a Cristiano Ronaldo.

Speed al ver la imagen de Cristiano Ronaldo llorando

En un momento, Speed se percata de una cargada y se frena en seco. Acto seguido se da vuelta y comienza a gritar: “¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso". Sus guardaespaldas lo controlan y le piden que continúe caminando. Sin embargo, el influencer de 21 años insiste en identificar a quien lo agredió.

Tras ello, ingresa a su camioneta, pero el embate de sus seguidores, que lo provocan con cargadas no cesa. Sentado dentro del habitáculo, el streamer se acomoda cerca de una de las ventanillas cuando un joven vestido con la camiseta de la Argentina coloca sobre el vidrio una imagen de Cristiano Ronaldo llorando y sin un diente.

El influencer vivió un momento de tensión afuera del estadio

La primera reacción del influencer norteamericano al ver dicha imagen es gritar. “Aleja eso de mí”, vocifera y le da varios golpes de puño al vidrio. El simpatizante argentino no quita la imagen y Speed decide bajar la ventanilla y arrebatarle la foto con un rápido movimiento.

A continuación, rompe la imagen y le ordena a su camarógrafo interrumpir la transmisión. “Green apples, bro, green apples (manzanas verdes, amigo)”, exclama haciendo alusión al código secreto que utiliza para finalizar sus streams.

Cabe señalar que en sucesivas ocasiones Speed ha mostrado su fanatismo por Cristiano Ronaldo a quien califica, en su opinión, como el mejor futbolista de todos los tiempos. No obstante, también a destacado la figura de Messi, lo ha ido a ver en partidos de Inter Miami y también se ha expresado en favor de la Argentina, donde viajó en enero de 2025 para recorrer la ciudad de Buenos Aires.