Trump, presidente de EE.UU.: “Si miran a Venezuela, a Irán, lo arrasamos, eliminamos su fuerza militar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la ceremonia por los 250 años de la Declaración de Independencia en el National Mall, Washington D.C. En su discurso se refirió al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, mencionó a Venezuela e Irán y sostuvo que el país norteamericano atraviesa una nueva etapa de crecimiento.

Trump habló de Venezuela e Irán al defender el poderío castrense de Estados Unidos

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que las Fuerzas Armadas estadounidenses fueron reconstruidas durante su administración y afirmó que actualmente cuentan con una capacidad superior a la de años anteriores. En ese contexto, vinculó esa política con operaciones desarrolladas fuera del territorio estadounidense.

“Hemos tenido un éxito tremendo. Usted mira a Venezuela, usted mira a Irán, lo arrasamos, eliminamos su fuerza militar“, dijo Trump durante el evento conmemorativo que fue transmitido en vivo por la cuenta oficial de YouTube de la Casa Blanca.

El mandatario utilizó a Venezuela e Irán como ejemplos para explicar lo que describió como “resultados obtenidos gracias al fortalecimiento del aparato militar estadounidense”. Según indicó, esas acciones forman parte de una estrategia que, a su juicio, permitió recuperar la posición internacional del país norteamericano.

“Estamos reafirmando la verdad de que la fuerza y el poder de EE.UU. no son algo de lo que avergonzarse. Es algo de lo que estamos muy, muy orgullosos”, agregó.

Como parte de esta misma visión, mencionó que la marina iraní compuesta por 159 buques fue hundida “en solo un momento” y que ocurrió “muy rápidamente”. En su discurso, el presidente Donald Trump afirmó textualmente la superioridad de sus fuerzas armadas: "Tenemos el mejor ejército en cualquier parte del mundo“.

A través de una narrativa patriótica, Trump enfatizó la defensa de las libertades constitucionales, el rechazo a ideologías externas y la fortaleza económica actual de EE.UU. Archivo

Reclutamiento en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la frase de Trump sobre las vacantes

Otro de los ejes del discurso estuvo relacionado con el ingreso de nuevos integrantes a las Fuerzas Armadas. El presidente afirmó que actualmente existe un número elevado de postulantes y que la demanda supera la disponibilidad de vacantes.

“Saben, entrar en nuestro ejército ahora es difícil”, sostuvo durante el acto. “Hace dos años no podíamos cubrir un puesto. Y ahora está desbordado. Estamos estableciendo récords. De hecho, es difícil entrar”, agregó.

Trump atribuyó esa situación a un incremento del respaldo ciudadano hacia el país norteamericano y afirmó que es difícil entrar al ejército porque “la gente vuelve a respetar y amar a nuestro país”.

Space Force, China y Rusia en el mensaje de Trump sobre tecnología espacial

Durante la ceremonia, el presidente también destacó el desarrollo de la Fuerza Espacial, creada durante su primer mandato, como parte de la estrategia militar estadounidense.

“Eso fue algo de lo que estuve muy orgulloso y algunas personas sonrieron. Pensaron que era una tontería y ahora están descubriendo que es una de las cosas más importantes que hemos hecho“, señaló Trump. “Estábamos perdiendo contra China y contra Rusia en el espacio y ahora los estamos liderando por pasos gigantes“, aseguró.

Según indicó, esa ventaja se refleja tanto en el desarrollo tecnológico como en la capacidad de defensa del país. El mandatario presentó estos avances como parte de una política destinada a ampliar las capacidades militares estadounidenses en distintos ámbitos operativos.

“Este fue el espíritu imparable que creó las industrias más poderosas del mundo y construyó el ejército más fuerte que nadie haya visto jamás. Y hoy es más fuerte y más poderoso de lo que nunca fue antes”, señaló.

Trump afirmó que durante su mandato reconstruyó las fuerzas armadas, utilizándolas para lograr lo que calificó como éxitos en el escenario internacional KENNY HOLSTON - NYTNS

Además de abordar temas vinculados con la defensa, en su discurso por el aniversario 250 de la Declaración de Independencia de EE.UU., el presidente también hizo referencia a la protección de las libertades establecidas en la Constitución.

“Nuestros fundadores no solo ganaron nuestra libertad; la aseguraron con el documento político más justo jamás concebido. Se llama la Constitución de EE.UU.“, dijo Trump. ”A diferencia de tantos otros en el mundo, en este país tenemos libertad de expresión, libertad de religión, justicia igualitaria bajo la ley y el derecho a poseer y portar armas", agregó.

El mandatario manifestó su rechazo al comunismo y afirmó que EE.UU. atraviesa una etapa que definió como una “nueva edad de oro”, al tiempo que aseguró que los próximos años representarán una nueva fase para la nación.

“A los 250 años, podremos ser la república constitucional más antigua de la Tierra, pero nuestro país apenas está comenzando porque lo mejor está por venir“, aseguró Trump. “Vamos a llevar a nuestro país a nuevos niveles, a niveles nunca alcanzados; vamos a hacerlo más grande, mejor, más fuerte y vamos a amarlo aún más”, señaló.