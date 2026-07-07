Manifestantes se tapan el rostro en Washington y se abre el debate sobre la ley de uso de máscaras

La marcha de integrantes del grupo supremacista blanco Patriot Front por las calles de Washington D.C. durante los festejos del 4 de julio reavivó el debate sobre el uso de máscaras en manifestaciones. Mientras los participantes ocultaban sus rostros con coberturas faciales blancas y gafas oscuras, volvió a surgir la discusión sobre qué permite la legislación del Distrito de Columbia y en qué casos cubrirse la cara durante una protesta constituye un delito.

Polémica por los Patriot Front en Washington D.C. durante el 4 de julio

Según informó Politico, integrantes de Patriot Front recorrieron el barrio de Eastern Market y las inmediaciones del Capitolio durante los festejos por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Los manifestantes llevaban máscaras blancas, gafas oscuras y las tradicionales gorras color beige que identifican al grupo.

Supremacistas blancos durante los festejos del 4 de julio

Durante el recorrido exhibieron banderas confederadas, otras de Patriot Front y algunas estadounidenses colocadas boca abajo. Además, fueron fotografiados dentro del sistema de transporte público de la ciudad antes de concentrarse en las cercanías de Union Station, donde corearon consignas como “Life, liberty, victory!” y “Reclaim America!”, expresiones que habitualmente utiliza la organización.

La movilización coincidió con una jornada de gran concurrencia en la capital estadounidense. Miles de turistas y residentes participaron de las celebraciones organizadas sobre el National Mall, donde el programa oficial incluyó actividades patrióticas, un discurso del presidente Donald Trump y un espectáculo de fuegos artificiales.

Más tarde también se registró una manifestación de grupos contrarios al mandatario que avanzaron hacia la Casa Blanca con una gran reproducción de la Declaración de Independencia.

Qué permite la ley de Washington D.C. sobre máscaras en protestas y cuándo puede ser delito

La legislación vigente en el Distrito de Columbia no establece una prohibición general para cubrirse el rostro durante una protesta. De acuerdo con el Código del Distrito de Columbia, el uso de máscaras por parte de personas mayores de 16 años únicamente constituye un delito cuando existe la intención de evitar la identificación mientras se participa en determinadas conductas criminales.

4 de julio: qué hay en la parte de atrás de la Declaración de Independencia

La norma contempla específicamente los siguientes casos:

La comisión de un delito considerado peligroso.

La participación en un crimen violento.

La comisión de un robo.

La realización de amenazas de causar daños físicos.

Esto significa que la simple utilización de una máscara durante una manifestación no configura una infracción penal.

La discusión pública también sumó una reacción del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien sostuvo que los funcionarios federales no tenían motivos para detener la marcha por las protecciones a la libertad de expresión.

Según Reuters, en diálogo con el programa “State of the Union”, de CNN, el funcionario dijo que la ideología supremacista blanca y antiinmigrante de Patriot Front es “algo con lo que jamás podría estar de acuerdo”, pero afirmó que se trata de expresión protegida, aunque “entorpezca la democracia”.

El texto legal, además, atravesó distintas modificaciones temporales durante los últimos años. Entre ellas hubo derogaciones parciales mediante legislación de emergencia y posteriores restablecimientos hasta llegar a la redacción actualmente vigente.

El origen de Patriot Front, el grupo nacionalista blanco fundado tras Charlottesville

Según Politico, Patriot Front fue fundado en 2017 por Thomas Ryan Rousseau, luego de separarse de la organización de extrema derecha Vanguard America tras la manifestación conocida como Unite the Right realizada en Charlottesville, Virginia.

Según el Código del Distrito de Columbia, el uso de máscaras en protestas no constituye un delito per se Rodrigo Abd - AP

En su propia página, el grupo se presenta como una organización nacionalista y activista. Allí sostiene que las personas “nacidas en esta nación de nuestra raza europea” deben reorganizarse como un nuevo colectivo para recuperar lo que consideran una independencia cultural, explicó Politico.

Diversas organizaciones dedicadas al seguimiento del extremismo, entre ellas el Southern Poverty Law Center, la Anti-Defamation League y el Programa sobre Extremismo de la George Washington University, clasifican a Patriot Front como un grupo nacionalista blanco o de supremacistas blancos.

De acuerdo con la información recopilada por Spectrum News, la organización utiliza como lema principal “Life, liberty, victory”, el mismo cántico que se escuchó durante la movilización realizada en la capital estadounidense.