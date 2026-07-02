Barcola avisa: Paraguay "va a dar muchos golpes"

El delantero francés Bradley Barcola advirtió este jueves que Paraguay, rival de los Bleus en los octavos de final del Mundial 2026 el sábado en Filadelfia, va a "dar muchos golpes".

"Es un equipo que defiende mucho. Van a dar muchos golpes. Pero sigue siendo un equipo al que le gusta jugar al fútbol, lo vimos contra Alemania (en dieciseisavos de final)", declaró el atacante del Paris Saint-Germain en rueda de prensa.

Consultado sobre la propuesta defensiva que podría presentar la Albirroja, Barcola aseguró que no le preocupa ese escenario, ya que está acostumbrado a enfrentar rivales de ese perfil en el fútbol francés.

"Sabemos que va a ser complicado, pero por mi parte empiezo a estar acostumbrado con la Ligue 1. Habrá que encontrar alternativas", explicó.

El lateral Jules Koundé, por su parte, calificó a Paraguay como un "equipo difícil de manejar" y advirtió que los sudamericanos también tienen argumentos para hacer daño cuando recuperan el balón.

"También tiene calidad para jugar, salir y aprovechar los contraataques. Tienen jugadores para eso. Esperamos un partido difícil y tendremos que responder en los duelos e imponer nuestro juego", sostuvo el jugador del FC Barcelona.

Barcola también destacó "el placer" que sienten los Bleus, especialmente sus atacantes, que acumulan 13 goles en cuatro partidos desde el inicio del torneo, cuando comparten el campo.

"Jugamos como si estuviéramos en el barrio. Cogemos el balón, hacemos un poco lo que queremos, no nos hacemos preguntas y es así como funciona", señaló.

Koundé cerró resaltando la conexión del frente ofensivo francés y la importancia de mantener esa armonía para seguir avanzando en la Copa del Mundo.

"Nos da muchísimo placer jugar juntos. Se nota en muchas cosas con nuestros cuatro jugadores ofensivos: cómo se pasan el balón, cómo celebran los goles, las palabras que intercambian entre ellos. La cohesión es muy importante si queremos llegar lejos", remató.