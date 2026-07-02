Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega 16avos este jueves 2 de julio

Este jueves 2 de julio se juegan tres partidos de los 16avos de final del Mundial 2026, la ronda que el formato ampliado a 48 selecciones sumó por primera vez antes de los octavos de final. España enfrenta a Austria en Los Ángeles, Portugal se mide con Croacia en Toronto y Suiza choca con Argelia en Vancouver. Los tres partidos de hoy se transmiten en Estados Unidos en inglés por Fox y en español por Telemundo, con streaming disponible en Peacock y Fubo.

A qué hora de EE.UU. se juegan los partidos de hoy

España vs. Austria – 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT – SoFi Stadium, Inglewood, California, EE.UU.

Portugal vs. Croacia – 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT – Estadio de Toronto, Canadá

Suiza vs. Argelia – 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT – BC Place, Vancouver, Canadá

Los tres partidos de hoy se juegan y terminan dentro del jueves 2 de julio, aunque Suiza-Argelia arranca cerca de la medianoche para quien lo sigue desde Nueva York, Miami o Nueva Jersey. Para la audiencia de la costa oeste, en cambio, ese mismo partido comienza a las 8:00 p.m. hora del Pacífico. En cuanto al horario argentino, comenzará a las 00.00 del viernes.

Cómo ver los partidos sin cable tradicional

Fox transmite los tres encuentros de hoy en inglés por señal abierta en la mayoría de los mercados de Estados Unidos, mientras que Telemundo cubre la narración en español .

por señal abierta en la mayoría de los mercados de Estados Unidos, mientras que . Para quienes no tienen cable, Peacock y Fubo ofrecen streaming en vivo con las mismas opciones de idioma, sin necesidad de suscripción a un paquete de televisión paga.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.