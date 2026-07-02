Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega 16avos este jueves 2 de julio
España, Portugal y Suiza definen su pase a octavos este jueves, con dos de los tres duelos en suelo canadiense
Este jueves 2 de julio se juegan tres partidos de los 16avos de final del Mundial 2026, la ronda que el formato ampliado a 48 selecciones sumó por primera vez antes de los octavos de final. España enfrenta a Austria en Los Ángeles, Portugal se mide con Croacia en Toronto y Suiza choca con Argelia en Vancouver. Los tres partidos de hoy se transmiten en Estados Unidos en inglés por Fox y en español por Telemundo, con streaming disponible en Peacock y Fubo.
A qué hora de EE.UU. se juegan los partidos de hoy
- España vs. Austria – 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT – SoFi Stadium, Inglewood, California, EE.UU.
- Portugal vs. Croacia – 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT – Estadio de Toronto, Canadá
- Suiza vs. Argelia – 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT – BC Place, Vancouver, Canadá
Los tres partidos de hoy se juegan y terminan dentro del jueves 2 de julio, aunque Suiza-Argelia arranca cerca de la medianoche para quien lo sigue desde Nueva York, Miami o Nueva Jersey. Para la audiencia de la costa oeste, en cambio, ese mismo partido comienza a las 8:00 p.m. hora del Pacífico. En cuanto al horario argentino, comenzará a las 00.00 del viernes.
Cómo ver los partidos sin cable tradicional
- Fox transmite los tres encuentros de hoy en inglés por señal abierta en la mayoría de los mercados de Estados Unidos, mientras que Telemundo cubre la narración en español.
- Para quienes no tienen cable, Peacock y Fubo ofrecen streaming en vivo con las mismas opciones de idioma, sin necesidad de suscripción a un paquete de televisión paga.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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