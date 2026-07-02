A qué hora de EE.UU. juega Portugal vs. Croacia, hoy: transmisión en vivo del partido de 16avos en el Mundial 2026

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con un lugar en los octavos en juego. El partido se disputa en el BMO Field de Toronto a las 19 hs (hora del Este en EE.UU.), y será dirigido por el árbitro noruego Espen Eskås. Es el primer cruce entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales y el que gane avanza para enfrentar al vencedor de España y Austria.

Hora de EE.UU. y cómo ver Portugal vs. Croacia

El partido comienza a las 19 hs (hora del Este)/ 18 hs (hora Central) y las 16 hs (hora del Pacífico) de este jueves 2 de julio, desde el BMO Field de Toronto, Canadá.

El partido entre Portugal y Croacia comienza a las 19 hs (hora del Este) CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La transmisión en inglés está a cargo de FOX, disponible sin costo por antena en la mayoría de los mercados del país y también a través de la aplicación FOX One. La cobertura en español corre por Telemundo, canal que se sintoniza gratis por antena, con opción de streaming en Peacock.

Quienes prefieran plataformas de cable o streaming pago pueden acceder al partido por YouTube TV, Fubo o DirecTV, servicios que incluyen tanto la señal de FOX como la de Telemundo.

Contexto del partido

Portugal clasificó en el segundo lugar del Grupo K con un empate en el debut ante RD Congo, una goleada 5-0 sobre Uzbekistán y un nuevo empate, sin goles, frente a Colombia.

El equipo de Roberto Martínez llega a los dieciseisavos sin bajas confirmadas por lesión o sanción, con dudas sobre el rendimiento colectivo pese al arsenal ofensivo que reúne a Cristiano Ronaldo, Rafael Leão y Pedro Neto. El primero se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis ediciones distintas de una Copa del Mundo, marca que alcanzó en el partido ante Uzbekistán.

Croacia avanzó como segundo en su grupo tras perder 4 a 2 contra Inglaterra RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Croacia, por su parte, avanzó también como segundo en su grupo, tras perder 4-2 con Inglaterra en el estreno y reponerse con triunfos ajustados sobre Panamá y Ghana. El seleccionado de Zlatko Dalić tampoco reporta bajas por lesión o sanción de cara al partido.

Enfrentamiento entre ambas selecciones

Portugal y Croacia se enfrentaron diez veces en la historia, con siete victorias lusas, dos empates y un triunfo croata. Nunca antes se habían cruzado en una Copa del Mundo.

El antecedente más reciente ocurrió durante la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, cuando empataron 1-1 el pasado 18 de noviembre de 2024.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.