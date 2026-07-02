La izquierda gana terreno en el Partido Demócrata y Kamala Harris busca acercarse a Mamdani

WASHINGTON.- En el enjambre electoral que está en pleno desarrollo en Estados Unidos este año, con las cruciales elecciones de medio término del 3 de noviembre cada vez más cerca en el horizonte, la nota esta semana la dio una abogada y activista de 29 años nacida en Addis Abeba, la capital etíope, y candidata demócrata socialista en las primarias de la Cámara de Representantes del estado de Colorado: Melat Kiros.

Su sorprendente triunfo del martes en Denver ante la veterana representante Diana DeGette, con casi 30 años en el cargo, sumó otro avance para el ala izquierdista del Partido Demócrata tras la demostración de fuerza en Nueva York de los candidatos apalancados por el alcalde Zohran Mamdani, la semana pasada.

La abogada y activista de 29 años Melat Kiros, candidata socialista democrática en las primarias de la Cámara de Representantes del estado de Colorado. Rebecca Slezak - FR172236 AP

Pero, a la vez, esos impulsos dejan en evidencia un movimiento tectónico más profundo en el Partido Demócrata, en plena reconfiguración sobre el rumbo político que finalmente tomará de cara a los comicios presidenciales de 2028, con tensiones entre los sectores tradicionales y los más radicales, envalentonados con profundizar una transformación partidaria.

“Creemos que es posible lograr un cambio fundamental, y que ocurrirá si luchamos por él, si nos organizamos y no tememos defender lo que es justo. Ese es el mensaje que Denver envió a ambos partidos, a Donald Trump y a todo el país”, se entusiasmó Kiros, en clave nacional, durante su discurso triunfal.

La de Kiros fue la última muestra de cómo jóvenes candidatos socialistas demócratas empezaron a imponerse en las primarias demócratas, generando inquietud en los líderes del partido. La joven dirigente, una activista propalestina y crítica de Israel, afirmó que su triunfo fue una prueba del “descontento con el fracaso del partido”.

El candidato congresional demócrata Brad Lander, con el alcalde de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani, en Nueva York, el 23 de junio del 2026. Ryan Murphy - FR172324 AP

“La marea está cambiando”, evaluó el histórico senador demócrata Bernie Sanders (Vermont), referente de la izquierda norteamericana. “Los estadounidenses están cansados de la política del statu quo. Quieren representantes en el Congreso que se enfrenten a la oligarquía y luchen por las familias trabajadoras”, añadió en X.

“Durante un año y medio, los demócratas han sentido rechazo hacia Trump. Asimismo, se sintieron indignados por la ineficacia de los líderes de su propio partido. Ahora, tras una serie de sorprendentes elecciones primarias, cobra fuerza una tercera observación: las bases demócratas desearían arrojar a todo el establishment político a una trituradora“, señaló el académico norteamericano Russell Berman en la un artículo en la revista The Atlantic, titulado “Algo está sucediendo en las bases demócratas”.

El profundo debate interno que atraviesa al partido se da en momentos en que aún no se avizora con claridad quién podría liderar la candidatura presidencial de 2028, un escenario por el momento distinto al de los republicanos en su búsqueda del sucesor de Trump, con una pulseada que parece resumirse entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris. Godofredo A. Vásquez - AP

Luego de que Mamdani -quien este año hizo historia al asumir con 34 años como el primer alcalde musulmán de Nueva York- reforzara su posición dentro del Partido Demócrata con los éxitos electorales de la semana pasada, el dirigente demócrata socialista mantuvo un diálogo con la ex vicepresidenta Kamala Harris que no pasó desapercibido.

“Sí, es cierto. Se puso en contacto para conversar. Estuvimos en comunicación durante los últimos meses y realmente valoro que se haya dirigido a mí”, dijo el alcalde, al confirmar una versión de Axios.

Según informó el sitio, Harris -que perdió las elecciones de 2024 ante Trump- ha mantenido reuniones privadas con otras figuras progresistas destacadas, incluidos activistas propalestinos, para acercar posiciones con el ala izquierdista del partido. Las señales, además, refuerzan las especulaciones de que en 2028 podría volver a apuntar a una candidatura a la Casa Blanca.

Ella mismo dijo el mes pasado que está “considerando” esa posibilidad, pese a algunas resistencias internas.

Según el promedio de encuestas que elabora The New York Times, el panorama demócrata de cara a la interna de 2028 está atomizado. La lidera Harris, con el 26% de las preferencias, seguida por el gobernador de California, Gavin Newsom (16%); la representante del socialismo democrático por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez (9%); el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg (8%), y los gobernadores de Pensilvania, Josh Shapiro, y de Illinois, J.B. Pritzker, ambos con 5%.

La representante del socialismo democrático Alexandria Ocasio-Cortez. Archivo

“No se trata de ‘socialismo’, se trata del establishment. Se trata de ‘insider’ versus ‘outsider’. Se trata de ‘viejo’ versus ‘nuevo’. Es generacional“, señaló en X el asesor político de comunicación estratégica Kurt Bardella, al hacer una evaluación más amplio sobre los resultados de las primeras en Colorado.

Esta semana, Vance afirmó que cree que Ocasio-Cortez será la principal candidata demócrata a la presidencia en 2028, y acusó a la oposición de encaminarse hacia el “comunismo”, al citar las recientes victorias electorales de candidatos socialistas democráticos en las primarias.

“Lamentablemente, temo que esa sea la dirección que están tomando los demócratas. Y es comunismo. No se trata solo de subir un poco los impuestos, por mucho que podamos discrepar de ello [...] Se trata de inundar el país con inmigrantes del tercer mundo que perciben salarios bajos", advirtió Vance en la cadena Fox News.

El presidente Donald Trump habla mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance, escuchan en la Casa Blanca. Mark Schiefelbein - AP

Al ser consultada por el vaticinio del vicepresidente republicano sobre su figura, Ocasio-Cortez sonrió y respondió, escueta: “Espero que él lo sea”.

El término usado por Vance retoma los ataques de Trump a algunos de sus oponentes políticos del ala izquierdista. El presidente además reaccionó a los recientes avances de candidatos socialistas democráticos como “la mayor amenaza que existe” para Estados Unidos.

Según el influyente estratega político conservador Steve Bannon, cercano a Trump y que dirigió su primera campaña presidencial en 2016, el triunfo de Kiros confirma que Estados Unidos atraviesa un momento de transformación política y que las cúpulas de ambos partidos quedaron muy rezagadas.

“Nos enfrentamos a una nueva política. Estamos presenciando la agonía de la vieja política. La vemos consumirse por completo ante nuestros ojos", sentenció Bannon al sitio Politico. Y añadió que Mamdani y sus aliados lograron capitalizar un entusiasmo de las bases que el aparato demócrata había pasado por alto.