¿Barron Trump corre peligro? El Servicio Secreto revela un video iraní que amenaza la vida del hijo del presidente de EE.UU.

Un video difundido por un medio estatal iraní puso a Barron Trump, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, en el centro de una nueva amenaza dirigida contra la familia. El material incluye referencias explícitas a lugares donde podría encontrarse y menciona una supuesta recompensa millonaria. El Servicio Secreto confirmó que conoce la existencia de la filmación y que analiza cualquier contenido que pueda representar un peligro para las personas bajo su protección.

Qué muestra el video iraní que amenaza a Barron Trump y menciona US$10 millones

Según informó CNN, el video fue emitido durante el fin de semana por IRIB, la emisora estatal de Irán, considerada cercana a los sectores más radicalizados del régimen. La pieza tiene una duración aproximada de tres minutos y comienza con una imagen en inglés que plantea de manera directa: “¿Dónde matar a Barron Trump?”.

A partir de allí, el material utiliza gráficos para mostrar distintos lugares en los que el hijo menor de Donald Trump es conocido públicamente por pasar tiempo. Entre los sitios mencionados aparece Trump Tower, en Nueva York, uno de los lugares asociados públicamente con la familia presidencial.

Hacia el final, el narrador hace referencia a una supuesta recompensa de 10 millones de dólares y sostiene que algunas personas están “esperando ansiosamente” por dicho monto.

Qué dijo el Servicio Secreto sobre la amenaza contra Barron Trump

El Servicio Secreto confirmó que estaba al tanto de la existencia del video y dejó claro que cualquier material que pueda ser interpretado como una amenaza hacia una persona protegida es objeto de investigación.

La grabación fue transmitida durante el fin de semana por IRIB, la emisora estatal de Irán vinculada a los sectores más radicalizados del régimen Evan Vucci - AP

El portavoz Nate Herring, en declaraciones citadas por CNN, evitó brindar detalles sobre las medidas específicas adoptadas debido a las características reservadas de las operaciones de seguridad.

Herring agregó: “Por razones de seguridad operativa, no hablamos sobre asuntos de inteligencia de protección”. Esa precisión impide conocer públicamente si el video provocó modificaciones concretas en los dispositivos destinados a proteger a Barron Trump o a otros integrantes de la familia presidencial. La confirmación oficial tampoco establece que exista un ataque inminente contra el joven.

Las amenazas de Irán contra Donald Trump y su familia tras la muerte de Khamenei

El episodio se produce en un contexto en el que medios de Irán difundieron reiteradamente amenazas contra Donald Trump y miembros de su familia. De acuerdo con CNN, la difusión de ese tipo de contenidos aumentó después de la muerte del ayatolá Ali Khamenei y de varios integrantes de su familia al comienzo de la guerra en Irán en febrero.

CNN también explicó que Washington lleva años con advertencias sobre la posibilidad de que el régimen iraní intente tomar represalias contra Trump desde el ataque con drones ordenado por el entonces presidente en 2020, que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani.

En los actos funerarios realizados durante varios días por el fallecimiento de Khamenei, simpatizantes del régimen fueron vistos con carteles que incluían la frase “Matar a Trump” y con mensajes en los que se ofrecían recompensas para quien vengara la muerte del antiguo líder iraní.

Desde CNN se recordó que los cánticos de “Muerte a Estados Unidos” y las quemas de banderas estadounidenses forman parte de las movilizaciones organizadas por las autoridades iraníes desde la Revolución Islámica de 1979.