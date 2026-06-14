Beccacece afirma que Ecuador llega al Mundial confiado en poder escribir su "propia historia"

El técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Sebastián Beccacece, se mostró este sábado confiado de poder hacer un buen papel en el debut de la Tricolor en el Mundial, este domingo contra Costa de Marfil.

En la rueda de prensa previa al encuentro, correspondiente al Grupo E, Beccacece aseguró que Ecuador llega "con confianza para poder empezar a escribir nuestra propia historia".

Ecuador llega al Mundial con una racha de 19 partidos invicto, aunque el técnico descartó que el punto fuerte del equipo sea apenas su sistema defensivo.

"En los 19 partidos que llevamos sin perder, hemos tenido varias fortalezas. No solo lo defensivo. Nos hemos preparado bien y vamos a demostrar en la competencia más linda e importante del mundo", explicó.

- "Unidos y comprometidos al máximo" -

"En el campo hay que hablar y actuar. Ya no importan los títulos que se tienen, lo importante es estar unidos y comprometidos al máximo", declaró.

El argentino, que se estrenará como técnico en un Mundial, destacó que la participación en una Copa del Mundo "es una energía muy linda, si la sabes gestionar".

"Me apasiona todo lo que genera esto. Me gusta trabajar y compartir con los chicos. Hemos hablado mucho de la ansiedad para afrontar estas competencias. Que la familia, los amigos y un país entero estén pendientes es muy conmovedor. Es una responsabilidad importante", dijo.

Buena parte del plantel de la Tricolor también debuta en un Mundial, aunque el seleccionador ecuatoriano restó importancia a los posibles nervios.

"Vamos a tener 15 debutantes. Todos se lo han ganado y merecido. Hemos aprendido del dolor y tomamos nota. Vamos a jugar con el presente. Esto nos demanda tener toda la presencia en los primeros tres puntos. Mañana este duelo es exigente", declaró.

Sobre el rival, alertó que "Costa de Marfil tiene más de 13 futbolistas en las grandes ligas" y advirtió que este rival de mañana va a demandar lo mismo o más que Curazao y Alemania, los otros dos componentes del Grupo E.

"No creo que seamos superiores físicamente al rival, tendremos que buscar otras alternativas", comentó.

No obstante, el argentino dejó claro que los tres puntos valen lo mismo contra los africanos que contra europeos y caribeños.

"La fase de grupos es por puntos, los de mañana serán 3 puntos en disputa como los otros dos juegos. Ponemos el foco en el partido de mañana", comentó.

- Inferiores físicamente -

El seleccionador ecuatoriano no quiso dar pistas sobre el once que saldrá contra Costa de Marfil.

"Yo defino la alineación el día del partido. No me preocupa quién juegue, creo en los 26 futbolistas que elegimos. Siempre espero el momento del partido (para dar el once). Ni me preocupa quién juegue. Estoy convencido de que cualquier jugador que le toque lo va a realizar bien".

Por su parte, el defensa Ángelo Preciado destacó que "somos un grupo con mucha más experiencia". "No descarto que no hayamos hecho un gran trabajo en el Mundial pasado, creo que no pasamos por detalles. Ahora van a debutar muchos chicos que están muy bien, que tienen el apoyo de todo el grupo", añadió.

Del rival, el lateral derecho del Atlético Mineiro brasileño resaltó que "Costa de Marfil es una selección muy difícil, como todas las que clasificaron al Mundial".

"Una de sus virtudes, la vimos todos en el partido contra Francia, son las transiciones, cómo rompen sus laterales, las combinaciones que tienen. Hemos trabajado para contrarrestarlas", completó.

Ecuador y Costa de Marfil debutan este domingo en el Mundial, en un partido que se disputará en Filadelfia.