Hasta con green card: la regla que deja a los migrantes fuera de los préstamos para emprendedores

La Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) modificó este año sus reglas de elegibilidad para los préstamos garantizados. La política exige que las empresas solicitantes estén completamente en manos de ciudadanos estadounidenses con residencia principal en ese país, lo que deja afuera a titulares de green card que antes podían acceder a este tipo de financiamiento.

Qué cambió en la SBA para los emprendedores con green card

La SBA explicó que la decisión alcanza los programas de Microloan y Surety Bond, mientras se suma a las restricciones aplicadas este año a los préstamos 7(a) y 504. La administradora de la agencia, Kelly Loeffler, justificó la medida al señalar que el objetivo es priorizar la creación de empleo para los ciudadanos estadounidenses y comparó el nuevo requisito con la ciudadanía exigida para votar en las elecciones.

La exclusión de los titulares de la green card, o residentes permanentes legales, supone un cambio en la política de la agencia. Durante décadas, estas personas pudieron acceder a préstamos de la SBA para iniciar o expandir sus negocios bajo criterios de elegibilidad previos.

Según información retomada por NPR,en el año fiscal 2025, la agencia aprobó 3358 préstamos para empresas propiedad de residentes permanentes, lo que representó el 4% de las 85.000 aprobaciones realizadas en ese período.

Luego de aprobar más de 3300 préstamos para empresas de migrantes en 2025, la SBA ahora considera que aquellos que posean una green card no aplican a estos beneficios Imagen editada con foto de Freepik y SBA

Los migrantes y la creación de empleo en EE.UU.

De la población total de Estados Unidos, cerca del 15% nació en el extranjero; sin embargo, los inmigrantes tienen una presencia proporcionalmente mayor entre los propietarios de negocios: representan alrededor del 19% de las empresas con empleados y cerca del 24% de los negocios sin empleados, según datos del Censo analizados por USAFacts.

En 2026, el 15% de la población de Estados Unidos es de origen migrante Imagen compuesta

La preocupación también fue planteada por organizaciones de desarrollo económico. Daniella Djiogan, directora de servicios de apoyo para pequeñas empresas del National Community Reinvestment Coalition (NCRC, por sus siglas en inglés), indicó que el acceso a capital mediante la SBA podía ser una de las pocas vías viables para que algunos inmigrantes iniciaran o expandieran sus negocios.

Asimismo, John Arensmeyer, director ejecutivo de Small Business Majority, cuestionó la medida. El especialista sostuvo que la decisión de la SBA no reconoce que los inmigrantes tienen una alta participación en la creación de pequeños negocios y advirtió que las nuevas restricciones pueden afectar el crecimiento empresarial y la generación de empleo en EE.UU.

En el Congreso, legisladores demócratas impulsan la Investing in the American Dream Act, un proyecto que busca revertir la medida y restaurar el acceso de residentes permanentes legales, asilados y refugiados a programas de financiamiento de la SBA. La iniciativa fue presentada por el senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, demócratas en los comités de pequeñas empresas del Senado y la Cámara.