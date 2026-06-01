Beckham Jr. vuelve a los Giants y los Rams apuestan fuerte por Myles Garrett

En una intensa jornada del mercado de la NFL, los New York Giants anunciaron este lunes el regreso de Odell Beckham Jr. mientras Los Angeles Rams ultimaban el fichaje bomba de Myles Garrett, dos veces elegido Jugador Defensivo del Año.

Garrett, de 30 años, cerraría casi una década como líder de los Cleveland Browns en una de las mayores operaciones recientes en la liga de football americano (NFL).

Para hacerse con Garrett, los Rams han puesto sobre la mesa un suculento paquete que incluye a Jared Verse, otro reputado defensor y dos veces All Star, y una selección de primera ronda del Draft de 2027, entre otras compensaciones, de acuerdo con ESPN.

"Estamos en negociaciones. Tenemos la esperanza de poder cerrar algo aquí en las próximas horas. Pero no hay nada definitivo", dijo el mánager general de los Browns, Andrew Berry.

Los Rams confían en que Garrett sea el baluarte defensivo de un ambicioso equipo que, liderado por el quarterback Matt Stafford y el receptor Puka Nacua, se quedó a solo un paso del pasado Super Bowl.

Los Ángeles, que hospedará el Super Bowl en 2027, sería la segunda parada del ala defensiva tras nueve temporadas en los Browns, que lo eligieron con el número uno del Draft de 2017.

En ese periodo conquistó dos premios al Jugador Defensivo, en las temporadas de 2023 y de 2025, en la que rompió el récord de capturas de la NFL con 23.

En otro destacado movimiento, los Giants anunciaron que el veterano Odell Beckham Jr. tomará el camino de vuelta a Nueva York, donde se consagró como estrella de la liga antes de marcharse en 2019 a los Browns.

El receptor, que después conquistó el Super Bowl en 2022 con los Rams, estaba sin equipo desde su breve paso con los Miami Dolphins en 2024.

A principios de la pasada campaña fue suspendido seis partidos por infringir la política de uso de sustancias para mejorar el rendimiento y no volvió a pisar el emparrillado el resto del curso.