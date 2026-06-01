Ecuador hace oficial su lista de convocados para el Mundial 2026 y ya se empieza a concentrar en EE.UU.

La selección de Ecuador ya definió a los 26 futbolistas que afrontarán el desafío de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de un video difundido en redes sociales, la federación presentó la nómina definitiva dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, con un mensaje dirigido a millones de ecuatorianos dentro y fuera del país.

Convocatoria de Ecuador al Mundial 2026: el video de la FEF dedicado a los migrantes

Según se pudo ver en el video difundido en redes sociales por la federación ecuatoriana, la convocatoria fue presentada como un reconocimiento a trabajadores de distintos sectores que, día a día, construyen sus proyectos personales lejos de casa o frente a diferentes desafíos.

Ecuador presentó su lista para el mundial

Durante el mensaje se destacó a quienes “madrugan todos los días para cocinar un mejor mañana”, a quienes levantan edificios mientras construyen su propia historia, a quienes recorren ciudades enteras para acercarse a sus metas y a quienes cuidan de otras personas como si fueran parte de su propia familia.

También hubo referencias a trabajadores de servicios, personal de salud y conductores que realizan largas jornadas laborales para sostener a sus seres queridos.

La pieza concluye con un vínculo entre ese esfuerzo cotidiano y el trabajo de los futbolistas elegidos para representar al país sudamericano en el Mundial.

“Convocamos a todos los que con su esfuerzo nos hacen sentir orgullosos de ser ecuatorianos. Convocamos a los 26 que representan ese esfuerzo en la cancha. ¡Vamos Ecuador, carajo!”, señala el mensaje difundido en las redes oficiales.

Lista completa de Ecuador para el Mundial 2026: los 26 jugadores de Beccacece

La convocatoria oficial incluye jugadores que militan en clubes de Sudamérica, Europa y Norteamérica. Entre los nombres más destacados aparecen referentes consolidados de la selección y jóvenes talentos que han ganado protagonismo en los últimos años.

Willian Pacho llega como uno de los mejores ecuatorianos del momento FRANCK FIFE - AFP

Arqueros

Hernán Galíndez (Huracán)

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Moisés Ramírez (AE Kifisia)

Defensores

Willian Pacho (PSG)

Piero Hincapié (Arsenal)

Joel Ordóñez (Brujas)

Félix Torres (Inter de Brasil)

Pervis Estupiñán (AC Milan)

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

Jackson Porozo (Tijuana)

Mediocampistas

Moisés Caicedo (Chelsea)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Denill Castillo (Midtjylland)

Alan Franco (Atlético Mineiro)

Pedro Vite (Universidad Nacional)

Kendry Páez (River)

Yaimar Medina (KRC Genk)

Delanteros

Nilson Angulo (Sunderland)

Gonzalo Plata (Flamengo)

Enner Valencia (Pachuca)

Jordy Caicedo (Huracán)

John Yeboah (Venezia)

Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise)

Jeremy Arévalo (Stuttgart)

Alan Minda (Atlético Mineiro)

Anthony Valencia (Royal Antwerp)

Figuras como Enner Valencia, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Willian Pacho llegan como algunos de los nombres con mayor recorrido en competencias de alto nivel, mientras que futbolistas jóvenes buscarán aprovechar la vitrina más importante del fútbol mundial.

Sebastian Becaccece eligió jugadores que militan en distintas ligas del mundo Daniel Jayo - Archivo

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026: rivales, fechas y sedes del Grupo E

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, Ecuador integrará una fase inicial que incluirá tres encuentros distribuidos en distintas sedes de Estados Unidos.

Los compromisos programados para la selección ecuatoriana son los siguientes:

14 de junio: Costa de Marfil vs. Ecuador – Estadio Filadelfia.

20 de junio: Ecuador vs. Curazao – Estadio Kansas City.

25 de junio: Alemania vs. Ecuador – Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Ecuador buscará mejorar la performance del último mundial, en 2022, donde quedó afuera en fase de grupos contra el anfitrión, Catar, además de Senegal y Países Bajos. Estos dos últimos fueron los que pasaron de ronda en aquella oportunidad.

Ecuador concentra en Columbus: la base de La Tri antes del debut mundialista

La preparación de Ecuador para la Copa Mundial 2026 ya entró en una etapa decisiva. De acuerdo con información publicada por Teleamazonas, la delegación ecuatoriana arribó oficialmente la tarde del domingo 31 de mayo al Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus, en Estados Unidos, ciudad que servirá como base de operaciones durante los días previos al inicio del torneo.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se instalará en el complejo del Columbus Crew, una de las instalaciones de alto rendimiento más reconocidas de la Major League Soccer (MLS).