Becky G brilló en los Latin AMAs, pero sus fans advirtieron un detalle con una indirecta para su prometido

Este jueves por la noche, la cantante Becky G fue una de las grandes protagonistas de los Latin American Music Awards (AMAs) luego de ofrecer un espectáculo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y de recibir cuatro premios de entre sus nueve nominaciones. Durante el show, sus fans notaron que mientras interpretaba el tema “Chanel” al lado del artista mexicano Peso Pluma, no tenía el anillo de compromiso que le había dado su pareja, el futbolista Sebastian Lletget, con quien atraviesa una tormenta mediática por una infidelidad.

La cantante de “Mala santa” dominó el escenario vestida de jeans y una blusa abierta, que acompañó con un collar y peinado suelto. No obstante, la inesperada ausencia de la joya, que simboliza su compromiso de matrimonio, fue notoria.

No mencionó a Lletget

Previo a cantar, la artista de 26 años ganó el premio a la Canción del Año por su tema “MAMIII”, su hit junto a Karol G y también Mejor Colaboración Regional Mexicana. Por lo que agradeció a su familia por su apoyo, sin mencionar a su actual pareja.

Becky G y Peso Pluma deslumbraron en la presentación del Latin AMAs 2023

“Me he inspirado y jugado con varios tipos de géneros como artista (...) Ser mexicana no nada más inspira mi música, más que nada me inspira mi manera de trabajar, de amar, de estar con mi familia. Toda mi familia me ve en casa, a mis abuelitos los quiero mucho (…) Mi sangre mexicana es todo para mí. Es la sangre que corre por mis venas. Gracias a toda mi gente en México ¡Viva México! Y a todos mis 200 porcientos. Ustedes son suficientes y seguimos adelante juntos”, expresó la estrella, visiblemente emocionada.

Se trata de la segunda ocasión en la que Becky G sube a un escenario frente al público y no usa su anillo de compromiso. La primera fue en los iHeart Radio Music Awards 2023, en Los Ángeles, donde dejó en duda su futuro matrimonio.

¿Qué pasó entre Becky G y Sebastian Lletget?

Becky G y Lletget llevan seis años de relación amorosa, pero los rumores de una infidelidad por parte del integrante del Club Dallas generaron polémica entre la pareja. A finales de marzo, el futbolista estadounidense pidió disculpas públicas a través de un extenso mensaje.

Becky G y Sebastian Lletget anunciaron su compromiso en diciembre de 2022 @iambeckyg/Instagram

El deportista afirmó que “había cruzado la línea” en un comunicado en su cuenta personal de Instagram, donde también le pidió perdón a Becky G por haberle hecho “tanto daño”. “En las últimas semanas, durante un momento del que profundamente me arrepiento, 10 minutos de falta de razonamiento resultaron en un complot de extorsión”, explicó.

También aseguró que “nunca conoció” a la otra persona, por lo que aceptó la responsabilidad y aseguró que le intentaría recuperar a su pareja. “Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea posible para ganarme la confianza y el amor que mereces”, terminó. Hasta el momento, Becky G no ha dado detalles sobre el futuro de su compromiso o su relación con Lletget. No obstante, sus seguidores apuntan a que la pareja podría haber cancelado su alianza.

